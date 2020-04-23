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Футбол Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.

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Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 4

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