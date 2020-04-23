Коронавирус
Newstracker.ruВ Германии хотят возобновить сезон 9 мая
Немецкую бундеслигу, как и ряд других чемпионов, приостановили из-за пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
Футбол
Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса
Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.
Газета.Ru 14:30
Общество
Волгоградская область готовится к введению цифровых пропусков
Волгоград, 23 апреля 2020, 16:19 — REGNUM Распоряжение «О подготовке и введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 апреля.
REGNUM 09:19
Футбол
Джикия: «Чтобы доиграть чемпионат России, хватит 40-45 дней»
Все российские клубы уже вылетели из еврокубков. Поэтому спокойно за 40-45 дней можно доиграть, играя, например, один раз в пять дней.
Sport24.ru 14:18
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK 14:05
Общество
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb вчера в 00:36
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Общество
В Петербурге уточнили причины смерти трех пациентов с COVID-19
Санкт-Петербург, 23 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Легочно-сердечная недостаточность стала причиной смерти троих пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге.
REGNUM 14:25
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в сторону Европы
Позже Александр Новак, возглавляющий Минэнерго России, заявлял, что российской стороной судно «Академик Черский» рассматривается в качестве одного из возможных вариантов для завершения работ по строительству газопровода.
Наша версия вчера в 09:11
Общество
В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
Биатлон
Правление СБР инициировало внеочередные выборы президента организации
«В связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации правление на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте союза.
RT на русском 14:48
Общество
Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
Экономика
«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды по итогам прошлого года.
Компания 09:40
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 05:24
Политика
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
Общество
Владелец S7: международные перелеты возобновятся только через год
Владелец S7 Владислав Филев в интервью «Коммерсанту» рассказал о том, когда, по его мнению, восстановится международное авиасообщение.
Афиша Daily 04:54
Здоровье
ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита
Сбои в работах служб вакцинации из-за пандемии коронавируса могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
НТВ 10:44
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Футбол
УЕФА сохранит название Евро-2020 для турнира летом 2021 года
УЕФА решил, что несмотря на перенос Евро-2020 на лето 2021 года, турнир сохранит прежнее название.
Телеканал Санкт-Петербург 11:10
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
Общество
Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
21 апреля Дэн Бруйетт, министр энергетики США сообщил, что американский президент исследует все возможности действий, чтобы поддержать нефтегазовый сектор страны, включая запрет на импорт саудовской нефти.
RuNews24.ru 05:28
Общество
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03