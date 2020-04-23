Коронавирус
Newstracker.ruВ Германии хотят возобновить сезон 9 мая
Немецкую бундеслигу, как и ряд других чемпионов, приостановили из-за пандемии коронавируса.
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
Происшествия
В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом
Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
Ведомости 15:40
Шоу-бизнес
Умерла автор песен группы «Ласковый май»
Невские Новости 05:54
Футбол
УЕФА назвал условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки
В УЕФА назвали условия, при которых клубы не допустят в розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Vprognoze.ru 12:53
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Экономика
Государство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям
Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным.
Пятый канал 10:45
Общество
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
Авто
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах
Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета вчера в 11:00
Культура
Медиахолдинг WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max 27 мая
Платформа потокового видео HBO Max будет запущена 27 мая.
ТАСС 21 апреля в 11:34
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Игры
Исходный код CS:GO попал в открытый доступ
Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02
Футбол
«Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях
SMM-службы «Зенита» и «Локомотива» обменялись колкостями в Twitter.
RT на русском 16:35
Общество
Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией
Падение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги связано с режимом самоизоляции, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Интерфакс 14:06
Футбол
«Барселона» готова отдать за Тонали 60 млн евро и двух игроков
Как сообщается, каталонский клуб готов предложить итальянскому клубу 60 млн евро и двух игроков молодежного состава команды.
Soccer.ru 09:49
Биатлон
Мартен Фуркад — о самоизоляции: «Застрял дома с женой и двумя психами»
Француз отредактировал описание своего профиля в Instagram. «Застрял дома с женой и двумя психами», — написал Фуркад.
Спорт-Экспресс 17:20
Экономика
Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ
Россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — собираемость платежей упала до 50 процентов.
Lenta.ru 07:44
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 03:48
Футбол
«Самоизоляция длится очень долго — уже надоело»
Футбол в некоторых странах Европы начинает потихоньку оживать.
Известия 17:01
Здоровье
Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Экономика
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Технологии
Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания
Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.
News.ru 15:13
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23