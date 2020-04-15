В Германии могут запретить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий на 18 месяцев из-за эпидемии коронавируса. Об этом предупредил Джеральд Хауг, президент Академии наук Леопольдина и советник правительства Ангелы Меркель по ситуации с COVID-19.

В Германии могут запретить болельщикам посещать матчи на 18 месяцев

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