Коронавирус
Газета.RuВ Германии могут запретить болельщикам посещать матчи на 18 месяцев
В Германии могут запретить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий на 18 месяцев из-за эпидемии коронавируса. Об этом предупредил Джеральд Хауг, президент Академии наук Леопольдина и советник правительства Ангелы Меркель по ситуации с COVID-19.
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Ученые предполагают, что спортивные мероприятия могут не возобновиться еще полтора года
Спорт-Экспрессвчера в 16:32
Немецкие ученые считают, что спортивные мероприятия возобновятся в конце 2021 года
Metaratingsвчера в 16:57
Советник Ангелы Меркель прогнозирует 1,5 года без болельщиков на спортивных мероприятиях в Германии
Спорт день за днемвчера в 12:01
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
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Кремль ответил на вопрос о наказании для чиновников за очереди в метро
Наказания для чиновников и силовиков за возникновение очередей в метро в период эпидемии пока не предусмотрены.
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Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод
Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
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Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
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РИА Новости вчера в 14:36
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В Тульской области закрыли строительные магазины и пункты самовывоза
14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
Тульская пресса вчера в 15:05
Экономика
На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия
Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут согласиться с критикой со стороны китайской газеты Global Times, которая публикует материалы, обвиняющие РФ в недостаточности мер по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:08
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СКР завершил расследование катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Коммерсантъ 06:20
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Экономика рунета выросла до 6,4 трлн рублей
В негативном сценарии ожидается рост на 6–10% за счет первого и четвертого кварталов года, в кризисном — 0–5% роста, с отрицательной динамикой некоторых рынков.
Коммерсантъ 05:15
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки
По данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1774 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 272 случая заражения коронавирусом.
ФАН 03:43
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 13 апреля в 11:31
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Происшествия
В Калуге скончался первый пациент с коронавирусом
Российская газета 05:40
Общество
В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим
Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом".
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины до слез растрогали Пугачеву в день рождения
Двойняшки вместе с отцом устроили яркий праздник для мамы-именинницы. День рождения Аллы Пугачевой отметили в семейном кругу.
Пятый канал 05:01
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Политика
Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина
Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс российской валюты снижается по отношению к доллару США и евро. Об этом со ссылкой на данные Московской биржи сообщает ТАСС.
Рамблер 04:51
Политика
Кремль ответил Лукашенко по газу
Кремль ответил на призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко к России сделать механизм ценообразования на газ более адаптивным, а формат расчетов — подъемным для потребителей, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 06:10
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Собянин заявил об устранении очередей в московском метро
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Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях
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BeIN Sports: «Аршавин — не лучший среди россиян, выступавших в АПЛ»
Известное издание beIN Sports составило рейтинг лучших россиян, выступавших в АПЛ.1.
Soccer.ru 03:58
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Происшествия
Житель Ульяновска оштрафован за фейк о коронавирусе
Житель Ульяновска привлечен к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
ТАСС 05:35