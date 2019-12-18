В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В Германии начались переговоры о транзите газа

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