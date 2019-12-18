Политика
RT на русскомВ Германии начались переговоры о транзите газа
В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
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Политика
Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Спорт
РУСАДА не согласилось с санкциями WADA
Политика
Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Политика
Путин прокомментировал закон о домашнем насилии
Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Политика
Путин ответил на вопрос о вмешательстве РФ в политику Великобритании
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Великобритания оценивает происходящие в России события, высказывает свою позицию.
Политика
Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ
Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Политика
Путин о союзном государстве с Белоруссией: 90% задач не сделано
Из задач создания союзного государства с Белоруссией не выполнено порядка девяноста процентов.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Политика
Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд
Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
Армия и оружие
Украинских военных научат брать шахты и банки
Как минимум восемь батальонно-тактических групп ВСУ пройдут в 2020 году обучение ведению военных действий в условиях города, заявил 17 декабря журналистам заместитель начальника управления боевой подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарёв, передает украинский портал «Армия Inform».
Экономика
Бюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Политика
Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»
Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
Политика
Путин обсудит с Бегловым ситуацию в Боткинской больнице
Российский лидер Владимир Путин пообещал решить совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым вопрос состояния Боткинской больницы.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Здоровье
Педиатр рассказал, какими продуктами нельзя кормить младенцев
Врач-педиатр Татьяна Буцкая перечислила продукты, которыми нельзя давать младенцам.
Общество
Путин назвал способы повышения зарплаты врачей
Глава государства уверен, что наилучший способ увеличения зарплат медиков - избавиться от несправедливой дифференциации, а также изменить базовую ставку постоянного оклада.
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Политика
Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом
Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
Происшествия
В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем
Футбол
Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» начнёт играть в другой футбол
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями об игре сине-бело-голубых.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает 75-летие
19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.