Политика

RT на русскомRT на русскомВ Германии начались переговоры о транзите газа

В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
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Газовые переговоры по транзиту в Берлине: Киев назвал главные темы встречи

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