Политика

RT на русскомRT на русскомВ Германии начались переговоры о транзите газа

В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
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Газовые переговоры по транзиту в Берлине: Киев назвал главные темы встречи

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Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских

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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
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Угроза наводнения в Петербурге миновала

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге открыты, сообщает дирекция КЗС.
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Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
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Путин объявил о росте зарплат россиян

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Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
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В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
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Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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