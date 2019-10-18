В Германии стартовали военные секретные учения НАТО, в которых учитывается сценарий атомной войны. Об этом 18 октября сообщило издание Kronen Zeitung.

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

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