Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

В Германии стартовали военные секретные учения НАТО, в которых учитывается сценарий атомной войны. Об этом 18 октября сообщило издание Kronen Zeitung.
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В Германии провели учения на случай начала ядерной войны

РБК02:05

ВВС Германии приняли участие в секретных учениях НАТО по отработке ядерных ударов

Взгляд.рувчера в 14:34

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:01

СМИ: НАТО на учениях в Германии отрабатывает сценарий ядерной войны

Российская газетавчера в 19:37

В Германии начались военные учения по сценарию атомной войны

РЕН ТВвчера в 20:51

СМИ: НАТО на секретных учениях «отработал» ядерную войну

Телеканал 360°вчера в 14:20

В Германии стало известно о секретных учениях НАТО со сценарием атомной войны

ТАССвчера в 12:53
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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Вести.Ru вчера в 23:10
Происшествия

При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

ТАСС 01:20
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Футбол

Лионель Месси: Очевидно, останусь в «Барселоне» до конца карьеры

Bookmaker-ratings.ru 00:07
Шоу-бизнес

Сергей Губанов предпочел семье карьеру

Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru 17 октября в 07:01
Общество

На Украине сократилась численность населения

За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.
РИА Новости вчера в 18:03
Фигурное катание

Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Происшествия

Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Происшествия

Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

Lenta.ru вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод

Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика

Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Газета.Ru вчера в 18:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 17 октября в 02:25
Культура

В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко

Культуромания вчера в 08:41
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Игры

Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной

Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру вчера в 13:02
Происшествия

В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета

В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
Общество

Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара

Российская газета вчера в 16:43
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru 16 октября в 23:46
Политика

Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы

Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.
РИА Новости 17 октября в 20:15
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Общество

В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Футбол

Гвардиола хочет засунуть своих игроков в холодильник

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что хочет сделать с футболистами, чтобы уберечь их от травм, передает The Telegraph.
Газета.Ru вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru вчера в 10:17
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Хоккей

«Авангард» победил «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд

«Авангард» одержал четвертую победу подряд, «Автомобилист» потерпел четвертое поражение кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 12:16
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