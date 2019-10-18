Армия и оружие
ИзвестияВ Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
В Германии стартовали военные секретные учения НАТО, в которых учитывается сценарий атомной войны. Об этом 18 октября сообщило издание Kronen Zeitung.
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ВВС Германии приняли участие в секретных учениях НАТО по отработке ядерных ударов
Взгляд.рувчера в 14:34
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Вести.Ru вчера в 23:10
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Футбол
Лионель Месси: Очевидно, останусь в «Барселоне» до конца карьеры
Bookmaker-ratings.ru 00:07
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru 17 октября в 07:01
Общество
На Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.
РИА Новости вчера в 18:03
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Происшествия
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Происшествия
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Lenta.ru вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика
Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Газета.Ru вчера в 18:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы
На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 17 октября в 02:25
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Культуромания вчера в 08:41
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру вчера в 13:02
Происшествия
В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
Общество
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара
Российская газета вчера в 16:43
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru 16 октября в 23:46
Политика
Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы
Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.
РИА Новости 17 октября в 20:15
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Футбол
Гвардиола хочет засунуть своих игроков в холодильник
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что хочет сделать с футболистами, чтобы уберечь их от травм, передает The Telegraph.
Газета.Ru вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой
Газета.Ru вчера в 10:17
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Хоккей
«Авангард» победил «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд
«Авангард» одержал четвертую победу подряд, «Автомобилист» потерпел четвертое поражение кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 12:16