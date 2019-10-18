Армия и оружие
ИзвестияВ Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
В Германии стартовали военные секретные учения НАТО, в которых учитывается сценарий атомной войны. Об этом 18 октября сообщило издание Kronen Zeitung.
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ВВС Германии приняли участие в секретных учениях НАТО по отработке ядерных ударов
Взгляд.рувчера в 14:34
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Дни24 вчера в 06:34
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы
На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 17 октября в 02:25
Политика
Федотов прокомментировал сообщения об уходе с поста главы СПЧ
Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать уход Михаила Федотова с поста главы президентского Совета по правам человека.
News.ru 17 октября в 10:36
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12
В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.
REGNUM 00:17
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник вчера в 00:57
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Аналитики Sberbank CIB сообщают, что один житель России потребляет 280 яиц в год при норме 260 яиц.
Sfera.fm вчера в 04:03
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Общество
Владельца «Суммы» Магомедова исключили из правления РСПП
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) исключил из правления владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания бюро правления РСПП (информацию подтвердили в самом союзе).
Коммерсантъ вчера в 14:41
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Футбол
Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»
Чемпионат вчера в 18:36
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru вчера в 12:28
Политика
Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service 17 октября в 09:12
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Армия и оружие
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия вчера в 22:00
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Политика
Савченко раскрыла ложь Порошенко про войну в Донбассе
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко врал о соблюдении минских соглашений во время конфликта в Донбассе.
iReactor 00:22
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".
Вокруг ТВ 17 октября в 12:00
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 приехали в Россию
Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Профиль 17 октября в 13:57
Армия и оружие
О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции
Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение 17 октября в 06:30
Происшествия
Внуку Назарбаева дали год условно за укус полицейского в Лондоне
Новые Известия вчера в 10:19
Общество
Роспотребнадзор не собирается запрещать пластиковые пакеты
Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор планирует подготовку законопроекта о сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов.
Вести.Ru вчера в 08:10
Армия и оружие
Турецкие военные возобновили обстрелы Сирии вопреки соглашению с США
РЕН ТВ вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала, как муж кормит дочь из бутылочки
Известная певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым растит маленькую дочь. Малышке скоро исполнится один годик.
Летидор вчера в 07:00
Футбол
Хавбек «Ростова» рассказал о шутках про Мамаева
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, шутят ли в команде по поводу перехода Павла Мамаева и его тюремного прошлого, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:17