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Вести.Ru

В Германии нашли варианты запрета «Северного потока-2» чужими руками

У Германии есть шесть вариантов отказа от реализации проекта газопровода "Северный поток-2", пишет издание Politico.В источнике
С чего всё началось
У Германии есть шесть «ходов», при помощи которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», позволив сделать «грязную работу» по отказу другим, пишет
 издание Politico.
РБК19:35
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Эхо Москвы

У Германии, по данным издания Politico, есть несколько вариантов отказа от проекта «Северный поток-2»

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Politico назвало шесть вариантов отказа от «Северного потока - 2» для Германии

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СМИ: Названы варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»

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Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от «Северного потока-2»

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