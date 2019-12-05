Политика
Lenta.ruВ Германии назвали главного противника НАТО
Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt. Автор статьи отмечает, что у альянса нет единого мнения о роли КНР: США считают Китай врагом, в то время как власти Германии и Франции сконцентрированы на торговой стороне отношений с Пекином.
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Технологии
В Роскачестве назвали лучшие модели наушников
Анализируя новую модель наушников Samsung – Galaxy Buds, в Роскачестве заметили, что они проигрывают прошлогодним Gear IconX практически по всем показателям - не только по качеству звука, но и по удобству пользования, а также прочности.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Происшествия
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
Армия и оружие
Россия отвергла новые предложения Запада о контроле над вооружениями
Россия отвергла новые предложения Запада о контроле над вооружениями Контроль над вооружениями станет одной из тем открывающегося сегодня в Братиславе Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом
Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Политика
Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО
Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
В «Нафтогазе» обосновали предлагаемые Москве цены на транзит газа
Предлагая Газпрому цены на транзит газа, украинская сторона исходит из европейской методики расчёта тарифа, которую в настоящее время вводит Украина.
Космос
Уфолог нашел на Марсе крошечную форму жизни
Общество
СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без медсправок
В Роспотребнадзоре считают, что требование справок является нарушением прав потребителя, так как возлагает на гражданина дополнительные обязанности и ущемляет права.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Спорт
Российская гимнастка упала с восьмиметровой высоты в Риге
Общество
Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Происшествия
В Челябинске иномарка сбила людей на тротуаре
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
Финансы
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане
В результате крупного пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане погибли два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.