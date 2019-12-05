Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Германии назвали главного противника НАТО

Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt. Автор статьи отмечает, что у альянса нет единого мнения о роли КНР: США считают Китай врагом, в то время как власти Германии и Франции сконцентрированы на торговой стороне отношений с Пекином.
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Die Welt (Германия): у НАТО новый главный противник (Die Welt)

ИноСМИвчера в 03:47

Меркель: акт Россия - НАТО представляет хороший потенциал для обсуждения отношений с РФ

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Немецкое издание назвало Китай главным противником НАТО

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Немецкая газета назвала нового главного противника НАТО

Известия01:09

В Германии назвали главного противника НАТО

Lenta.ruвчера в 23:56

Немецкий журналист назвал нового главного врага НАТО. Но Россию тоже боятся

Телеканал 360°00:48
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Технологии

В Роскачестве назвали лучшие модели наушников

Анализируя новую модель наушников Samsung – Galaxy Buds, в Роскачестве заметили, что они проигрывают прошлогодним Gear IconX практически по всем показателям - не только по качеству звука, но и по удобству пользования, а также прочности.
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Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Происшествия

В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом

Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
РИА Новости 00:10
Армия и оружие

Россия отвергла новые предложения Запада о контроле над вооружениями

Россия отвергла новые предложения Запада о контроле над вооружениями Контроль над вооружениями станет одной из тем открывающегося сегодня в Братиславе Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Коммерсантъ вчера в 17:19
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru вчера в 00:00
Политика

Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом

Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Красная весна вчера в 15:33
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Политика

Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением».
Политика Сегодня вчера в 19:10
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости вчера в 09:19
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Политика

В «Нафтогазе» обосновали предлагаемые Москве цены на транзит газа

Предлагая Газпрому цены на транзит газа, украинская сторона исходит из европейской методики расчёта тарифа, которую в настоящее время вводит Украина.
REGNUM 00:25
Космос

Уфолог нашел на Марсе крошечную форму жизни

SterlitamakTime.ru вчера в 04:54
Общество

СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
РБК 00:37
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Lenta.ru 00:36
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без медсправок

В Роспотребнадзоре считают, что требование справок является нарушением прав потребителя, так как возлагает на гражданина дополнительные обязанности и ущемляет права.
Астрахань FM вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело вчера в 07:50
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Газета.Ru вчера в 19:35
Спорт

Российская гимнастка упала с восьмиметровой высоты в Риге

News.ru вчера в 15:19
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
РБК вчера в 21:53
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС вчера в 11:33
Происшествия

В Челябинске иномарка сбила людей на тротуаре

Урал-пресс-информ 01:38
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Авто

В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
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Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане

В результате крупного пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане погибли два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 15:40
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва 02 декабря в 14:44
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