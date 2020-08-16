В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".В источнике
С чего всё началось
В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
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