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Российская газета
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
Подробнее о событии
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29
News.ru

Германия объяснила невыгодность покупки сжиженного газа у США

News.ru01:59
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40
Московский Комсомолец

В Германии считают невыгодными закупки сжиженного газа у США

Московский Комсомолец00:20
ИА Красная Весна

В Германии рассказали, почему «Северный поток — 2» будет достроен

ИА Красная Весна01:12

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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«Балтика» — «Шинник». Прогноз: Кашчелан и Чочиев остановят Побегалова с Низамутдиновым

Анализ и прогноз матча 4-го тура ФНЛ «Балтика» — «Шинник» (16.08.2020) Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать.
Чемпионат02:45

Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции

Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.
РИА Новости23:40
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«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Большая часть производителей smart TV очень серьезно относятся к безопасности своих устройств, однако в современном мире телевизор можно взломать также легко, как это делают хакеры с компьютерами или телефонами, заключил Щельцин.
Live2401:48
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости14 августа в 06:00
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Болтон считает, что Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон считает, что глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов, намеченных на 3 ноября.
ТАСС02:41

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Оценены сроки начала гражданского оборота вакцины от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил сроки начала гражданского оборота разработанной центром вакцины от коронавируса нового типа.
Lenta.ru01:57
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