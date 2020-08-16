Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции

Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.