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Российская газета
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
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РБК

Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

РБК04:02
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ru03:04
Московский Комсомолец

В Германии считают невыгодными закупки сжиженного газа у США

Московский Комсомолец00:20

Седокова повидалась с американской дочерью после полугода разлуки

У Седоковой всего трое детей: старшая дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, который погиб шесть лет назад из-за оторвавшегося тромба, сын Гектор от миллионера Артёма Комарова, с которым певица не пошла в ЗАГС, и американская дочь Моника.
Седокова повидалась с американской дочерью после полугода разлуки
News.ru23:57
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Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем воздушного флота России отметил огромный труд работников гражданской авиации, их знания, опыт и энергию, а также выразил благодарность ветеранам отрасли, поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости04:00

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском03:13
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Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне

Индонезийский пилот Шон Гелаэль из команды DAMS получил перелом позвонка во время первой гонки "Формулы-2" в Барселоне в субботу, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости03:38

Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
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Катасонов объяснил, кто готовит введение цифровых денег

В процессе ответов на вопросы зрителей YouTube-канала информационного агентства «Аврора», доктор экономических наук заявил о том, что, так называемые, «хозяева денег», к коим можно причислить крупнейшие финансовые кланы планеты, контролирующие помимо всего прочего и Федеральную резервную систему США, готовят для себя «запасной аэродром» в виде цифровых денег.
Deita.ru22:20