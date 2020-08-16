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Российская газета
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
Подробнее о событии
РБК

Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

РБК04:02
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ru03:04
Московский Комсомолец

В Германии считают невыгодными закупки сжиженного газа у США

Московский Комсомолец00:20
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29

Соратница Тихановской потребовала освободить 4 тысячи задержанных

Четыре тысячи человек в Белоруссии задержаны за участие в оппозиционных митингах, заявила соратница претендовавшей на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова. и потребовала их немедленного освобождения.
Соратница Тихановской потребовала освободить 4 тысячи задержанных
Вести.Ru15:40
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Евро может подорожать до 90 рублей

Петр Пушкарев, аналитик компании «ТелеТрейд», предсказывает, что курс евро врастет до 90 рублей со временем и не опустится ниже 85 рублей, а доллар может стоить около 70 рублей.
RuNews24.ru07:42
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
1,4K

Китай заставит Украину сделать выбор в вопросе «Мотор Сич»

Раздраженный текущим положением вещей Китай заставит Киев определиться: либо действовать в собственных экономических интересах и доводить сделку до логического финала, либо продолжать следовать указаниям из США и вступить в конфронтацию с Пекином.
ФАН05:22
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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