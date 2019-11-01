Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду В Нарьян-Маре 36-летний местный житель Денис Поздеев ворвался в детский сад и зарезал ребенка. Шестилетний мальчик умер от ранения в шею.

Шоу-бизнес Певица Натали опубликовала архивное фото 20 летней давности Впервые о Натали как о певице заговорили в 1998 году, в тот год в свет вышел ее хит «Ветер с моря дул».

Происшествия Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области Из шахты эвакуированы 15 горняков. Возгорание произошло на золоторудной шахте в Магаданской области.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Технологии Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.

Культура Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.

Футбол Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.

Шоу-бизнес После скандала в Самаре у Билана выросло число корпоративов Появились и некоторые бонусы от произошедшего – выросло некоторое число подписчиков и фанатов, а главное – странным образом выросло число корпоративов.

Автоспорт Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов Гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят подвёл итоги свободной практики на Гран-при США.

Армия и оружие В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.

Армия и оружие Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства бывшего экс-мэра Киселевска Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.

Происшествия 39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.

Политика Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.

Происшествия Аварийно приземлившийся в Тюмени SSJ-100 отстранён от полётов Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности двигателя, будет отстранён от полётов.

Хоккей Хартли назвал Войнова самым ценным хоккеистом «Авангарда» в нынешнем сезоне Защитник Вячеслав Войнов является самым ценным хоккеистом омского "Авангарда" в текущем сезоне КХЛ, заявил главный тренер Боб Хартли.

Политика Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.

Наука Последствия офисной работы «проиллюстрировали» жутким манекеном Опросив более трех тысяч офисных работников из ряда европейских стран, ученые пришли к выводу, что наиболее распространенными проблемами, связанными с сидячим образом жизни, являются проблемы со спиной и осанкой, «красные глаза» и головная боль — хотя бы с одним из этих последствий сталкивался каждый второй респондент.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Общество Синоптики предсказали россиянам «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая зима".

Транспорт Строительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году.

Футбол Суарес, де Йонг и Семеду не сыграют против «Леванте» Игроки «Барселоны» Луис Суарес, Френки де Йонг и Нелсон Семеду не примут участие в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте».