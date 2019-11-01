Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда10:00
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Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре 36-летний местный житель Денис Поздеев ворвался в детский сад и зарезал ребенка. Шестилетний мальчик умер от ранения в шею.
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Певица Натали опубликовала архивное фото 20 летней давности
Впервые о Натали как о певице заговорили в 1998 году, в тот год в свет вышел ее хит «Ветер с моря дул».
Privet-Rostov.ru 11:51
Происшествия
Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области
Из шахты эвакуированы 15 горняков. Возгорание произошло на золоторудной шахте в Магаданской области.
Пятый канал 10:40
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 15:25
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 10:28
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Футбол
Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия
Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.
Интерфакс-Спорт 12:51
Шоу-бизнес
После скандала в Самаре у Билана выросло число корпоративов
Появились и некоторые бонусы от произошедшего – выросло некоторое число подписчиков и фанатов, а главное – странным образом выросло число корпоративов.
Телепрограмма 19:47
Автоспорт
Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов
Гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят подвёл итоги свободной практики на Гран-при США.
Sport.ru 19:58
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».
Известия 16:11
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 04:45
Футбол
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Lenta.ru вчера в 13:09
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства бывшего экс-мэра Киселевска
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.
РИА Новости 01:34
Происшествия
39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК 20:12
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
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Аварийно приземлившийся в Тюмени SSJ-100 отстранён от полётов
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности двигателя, будет отстранён от полётов.
REGNUM 21:13
Хоккей
Хартли назвал Войнова самым ценным хоккеистом «Авангарда» в нынешнем сезоне
Защитник Вячеслав Войнов является самым ценным хоккеистом омского "Авангарда" в текущем сезоне КХЛ, заявил главный тренер Боб Хартли.
РИА Новости 15:33
Политика
Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Наука
Последствия офисной работы «проиллюстрировали» жутким манекеном
Опросив более трех тысяч офисных работников из ряда европейских стран, ученые пришли к выводу, что наиболее распространенными проблемами, связанными с сидячим образом жизни, являются проблемы со спиной и осанкой, «красные глаза» и головная боль — хотя бы с одним из этих последствий сталкивался каждый второй респондент.
Московский Комсомолец 11:13
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU вчера в 06:36
Общество
Синоптики предсказали россиянам «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая зима".
Газета.Ru 09:53
Транспорт
Строительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году.
РЕН ТВ 04:17
Футбол
Суарес, де Йонг и Семеду не сыграют против «Леванте»
Игроки «Барселоны» Луис Суарес, Френки де Йонг и Нелсон Семеду не примут участие в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте».
Спорт-Экспресс 07:16
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
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Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00