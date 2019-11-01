с чего всё началось

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Шоу-бизнес Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.

Общество Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории Руководитель Рособрнадзора отметил, что в моделях обязательных контрольных будет учитываться освоение выпускниками программ по истории регионов.

Происшествия SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.

Здоровье Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.

Общество Билалова отпустили из иммиграционной службы США под залог Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог из иммиграционной службы США, решение о его дальнейшей судьбе примет суд, рассказал «РИА Новости» исполняющий обязанности пресс-секретаря ведомства Брайан Кокс.

Происшествия Голунов пришёл в суд в бронежилете Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Общество Патриарх Кирилл предложил увеличить население России на 13 млн человек Стратегию народосбережения в России на период до 2050 г. обнародовал Всемирный русский народный собор (ВРНС) – общественная организация, которую возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Единоборства Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Общество Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.

Политика Украина требует от России оплатить восстановление Донбасса «Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», — сказал Криклий в ток-шоу «Право на власть».

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.

Спорт Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.

Происшествия После перестрелки в Ростовской области четверо объявлены в розыск Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Общество Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.

Происшествия Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева.

Авто Nissan представил обновленный компактный кроссовер Kicks Компания Nissan представила обновленную версию своего компактного кроссовера Kicks.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Общество МЭР предложил перевести банки и ТЭК на российский софт Талыбов обратил внимание: действующее законодательство не позволяет российскому правительству устанавливать требования об использовании отечественного программного обеспечения и оборудования на объектах КИИ.

Общество Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.