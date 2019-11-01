Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правдавчера в 10:00
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Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Известия вчера в 23:59
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео
РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.
Lenta.ru 01:43
Киберспорт
Blizzard запустила в сети трансляцию фестиваля BlizzCon 2019
Компания Blizzard запустила на YouTube прямую трансляцию с церемонии открытия своего ежегодного фестиваля BlizzCon.
REGNUM вчера в 15:23
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru вчера в 09:20
Транспорт
Минтранс: Пассажиры поедут в Крым по железной дороге уже в 2019 году
Как уточняет министерство, пассажиры отправятся в Крым по железной дороге уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Российская газета вчера в 10:58
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров
Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
РИА Новости вчера в 18:03
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru вчера в 04:00
Армия и оружие
Пентагон показал видео ликвидации главаря ИГ аль-Багдади
Американское оборонное ведомство выложило видеозапись, на кадрах которой запечатлена операция военных США по ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Журналистская правда 31 октября в 02:00
Культура
Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии
Профиль вчера в 16:09
Гаджеты
Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Киберспорт
В Dota 2 появился быстрый поиск игр
Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
Inc-news.ru вчера в 16:31
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru 30 октября в 12:38
Общество
Эдвард Сноуден объяснил нежелание общаться с российской прессой
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ответил на вопрос обозревателя издания «Коммермсантъ» о том, почему предпочитает не общаться с российской прессой.
ФедералПресс 01:59
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Автоспорт
Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США
Газета.Ru вчера в 21:48
Происшествия
В Якутии пилот дал девушке «порулить» самолетом
7 новостей вчера в 15:38
Армия и оружие
Израиль нанес ответные ракетные удары по сектору Газа
Израильские истребители нанесли ответные удары по территории сектора Газа, сообщила армия Израиля в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 22:19
Гаджеты
Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
Дни24 вчера в 13:52
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»
Матч ТВ вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru вчера в 04:24
Политика
Лавров: Путин не видит себя «укротителем гадюшника»
"Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника", - заявил Лавров в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
Российская газета вчера в 16:39
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU 31 октября в 06:36
Политика
Медведев выступит на заседании глав правительств стран ШОС в Ташкенте
REGNUM вчера в 02:10
Происшествия
Пришедший с оружием в магазин получил условный срок в США
Житель США Дмитрий Андрейченко приговорён к двум дням тюрьмы и полугодичному условному сроку за свой эксперимент с ношением оружия в магазине после случаев массовой стрельбы.
RT на русском 00:25