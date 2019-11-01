Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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По словам
 автора статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», рубль смог существенно укрепиться по отношению к доллару и евро после падения курса, вызванного санкциями со стороны западных стран и снижением цен на нефть.
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Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

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РИА Новостивчера в 23:59
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Экономика

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News.ru вчера в 09:20
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Судя по всему, 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган надеются на рождение сына.
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"Ливерпуль" может провести два матча за один день, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:47
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Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области

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МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии

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