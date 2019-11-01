с чего всё началось

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Происшествия Мужчина зарезал ребенка в детсаду Нарьян-Мара Мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Политика Латвия объявила Лепса персоной нон грата Латвия включила российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Общество Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Названа причина отказа двигателя у SSJ-100 в Тюмени Причиной отказа двигателя у пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании "Ямал" стало попадание птицы, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.

Общество Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.

Здоровье Минздрав назвал технической ошибкой данные о сокращении врачей В Новосибирской области, которая ранее занимала второе место в списке по сокращениям, наоборот наблюдается прирост количества врачей на 7%. Похожая динамика прослеживается и в Якутии — здесь врачей стало больше на 2%.В Омской области и Хакасии, где ведомство ранее зарегистрировало трехкратное увеличение числа медработников, также произошли незначительные сокращения (по 2%).

Политика В МИД РФ заявили о невозможности выработать новый договор о СНВ в срок Замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не удастся выработать до завершения действия текущего соглашения, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Леонтьева.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Политика Американцев удивила перевозка Су-34 по трассе под Воронежем Минобороны РФ провело буксировку истребителей Су-34 в Воронеж из Бутурлиновки на собственных шасси этих самолётов без использования специального транспорта, что вызвало удивление у американского издания The Aviationist.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

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Футбол Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате» Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева.

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Транспорт Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань Ведомство предложило построить трассу не до Казани, а до Владимира, и вместе с этим реконструировать существующую трассу М7 Москва - Уфа.

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Происшествия СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону "Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.

Общество Что изменится в жизни смолян с 1 ноября Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.

Политика В США одобрили процедуру импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента Дональда Трампа, сообщает CNN.