Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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По словам
 автора статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», рубль смог существенно укрепиться по отношению к доллару и евро после падения курса, вызванного санкциями со стороны западных стран и снижением цен на нефть.
RT на русском02:48

Подробнее о событии

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда10:00

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ02:18

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru05:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета05:36

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

Известия01:38

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец08:24

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новостивчера в 23:59
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Общество

В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными ради эксперимента

Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.
Мойка78 11:31
Политика

Билалова в США отпустили под залог

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Русские преследуют семьи военных НАТО, которые несут службу в Прибалтике. Об этом сообщает Jyllands-Posten.
Lenta.ru 12:48
Шоу-бизнес

Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»

Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Футбол

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед матчем с ЦСКА в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги, поделился своими ожиданиями от предстоящей игры в эфире телеканала «Матч ТВ».
Невские Новости 12:46
Технологии

Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

Компания Google объявила о покупке производителя фитнес-браслетов и часов Fitbit. Сумма сделки составила $2,1 млрд.
Ведомости 10:11
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что ей страшно

Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.
МИР 24 05:40
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 09:20
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Экономика

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США

Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований.
ТАСС 11:39
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

ТАСС 10:06
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%

Руководитель крупнейшей российской финансовой организации «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитное учреждение снизило ставки по ипотеке до 9,3% после уменьшения ключевой ставки Центробанком России.
Журналистская правда вчера в 08:22
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Здоровье

Доктор Мясников: эти 5 симптомов не стоит игнорировать

Известный в Российской Федерации доктор Александр Мясников в очередном выпуске программы "О самом главном" озвучил пять основных симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:40
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Политика

«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом

В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Политика

Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.
Lenta.ru 11:13
Общество

Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники

Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Происшествия

Схема поборов ГИБДД от майора Андреева: «Перед каждой взяткой я отправлял сообщение»

Майор ГИБДД Андреев рассказал, как устроены их поборы.
47 новостей 10:59
Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI вчера в 04:38
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
РБК 08:38
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Общество

В цирках Словакии запретили шоу с животными

В словацких цирках запретили использования в цирковых представлениях всех зверей, кроме собак, кошек и домашних хорьков, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 09:47
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