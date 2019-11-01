с чего всё началось

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Общество В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными ради эксперимента Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.

Политика Билалова в США отпустили под залог Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Футбол Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед матчем с ЦСКА в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги, поделился своими ожиданиями от предстоящей игры в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей страшно Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.

Экономика ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований.

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3% Руководитель крупнейшей российской финансовой организации «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитное учреждение снизило ставки по ипотеке до 9,3% после уменьшения ключевой ставки Центробанком России.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Здоровье Доктор Мясников: эти 5 симптомов не стоит игнорировать Известный в Российской Федерации доктор Александр Мясников в очередном выпуске программы "О самом главном" озвучил пять основных симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.