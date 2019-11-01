Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ01 ноября в 01:18

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда01 ноября в 09:00

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец01 ноября в 07:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru01 ноября в 04:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета01 ноября в 04:36

Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русском01 ноября в 11:59

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 22:59
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Политика

Мэр французского Монпелье: великой Европы без России не существует

Президент России Владимир Путин 4 ноября вручил в Кремле государственные премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
News.ru 08:02
Общество

В работе «Вконтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Происшествия

В Ереване горит ангар российской авиабазы

В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском 09:44
Происшествия

На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Леонид Барац развелся со второй женой

«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Кино

Тарантино назвал лучший фильм года

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм в 2019 году.
Телеканал 360° вчера в 02:47
Автоспорт

Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США

ТАСС Спорт вчера в 17:45
Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Общество

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость

«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
ФАН 02 ноября в 04:10
Экономика

Пенсиями туляков озаботились Минфин и ЦБ РФ

Минфин и ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий создание новой системы добровольных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана.
Молодой коммунар вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован после сердечного приступа

Inc-news.ru 03:48
Авто

Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3

Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru 06:14
Происшествия

Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево

В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.
Известия 09:33
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Футбол

«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»

Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Космос

Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе

Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество

«ВКонтакте» протестирует сервис защиты от оскорблений

Социальная сеть «ВКонтакте» проведет эксперимент по внедрению новой функции — защиты пользователей от оскорблений.
Известия 07:12
Игры

РС-версия Detroit: Become Human почти готова — её дату выхода объявят совсем скоро

Творческий руководитель Quantic Dream Дэвид Кейдж в твиттере сообщил, что разработка Detroit: Become Human для РС почти закончена — команда близка к отправке игры «на золото».
Игромания.ру 08:09
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

РБК 04:52
Общество

Путин и Патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений»

Президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Российская газета 07:40
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
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