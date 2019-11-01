Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда01 ноября в 09:00
В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»
Московский Комсомолец01 ноября в 07:24
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Политика
Мэр французского Монпелье: великой Европы без России не существует
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News.ru 08:02
Общество
В работе «Вконтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
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В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 09:44
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
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«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
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Тарантино назвал лучший фильм года
Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм в 2019 году.
Телеканал 360° вчера в 02:47
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость
«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
ФАН 02 ноября в 04:10
Экономика
Пенсиями туляков озаботились Минфин и ЦБ РФ
Минфин и ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий создание новой системы добровольных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана.
Молодой коммунар вчера в 04:50
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Происшествия
Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево
В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.
Известия 09:33
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Космос
Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе
Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Фигурное катание
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В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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Общество
«ВКонтакте» протестирует сервис защиты от оскорблений
Социальная сеть «ВКонтакте» проведет эксперимент по внедрению новой функции — защиты пользователей от оскорблений.
Известия 07:12
Игры
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Творческий руководитель Quantic Dream Дэвид Кейдж в твиттере сообщил, что разработка Detroit: Become Human для РС почти закончена — команда близка к отправке игры «на золото».
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Общество
Путин и Патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений»
Президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Российская газета 07:40
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37