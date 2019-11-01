Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Автор материала под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованного в немецком издании Focus
, отметил, что в РФ наблюдается улучшение финансовой ситуации, а рублю к настоящему моменту удалось существенно укрепиться после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть.
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Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

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РИА Новости31 октября в 22:59
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В ДТП с участием микроавтобуса в Тульской области есть пострадавшие.
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В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, где убили ребенка

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