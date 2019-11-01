с чего всё началось

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Политика Песков: Путин ждет необходимости встречи в нормандском формате Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин ожидает появления условий для встречи в нормандском формате по вопросу урегулирования в Донбассе.

Хоккей Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября, в понедельник, отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 позаимствует камеру у недорогого смартфона Xiaomi Ожидается, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S11 будет оснащен многомодульной камерой с главным датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright HMX, разрешение которого составит 108 Мп.

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Музыка Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе» Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.

Футбол Погба: тяжело видеть, как «Манчестер Юнайтед» проигрывает Видеть, как твоя команда проигрывает и не иметь возможность выйти на поле, это, пожалуй, худшее, что может быть.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.

Космос Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Финансы Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Общество Медведев сравнил цены на интернет в России и США Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.

Единоборства Ковалёв объяснил, почему проиграл Альваресу Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал, почему проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в титульном поединке, который состоялся утром 3 ноября мск.

Экономика Производителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей.

Общество Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Тулой пострадали пять человек В ДТП с участием микроавтобуса в Тульской области есть пострадавшие.

Авто Ford тизером анонсировал выход возрожденного внедорожника Bronco Американская компания Ford поделилась тизером, который указывает на дальнейшее возрождение модели внедорожника Ford Bronco.