Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

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Политика Киселев сообщил о побеге Бабченко с Украины Журналист Евгений Киселев в авторской программе на YouTube-канале «Кисельные берега» сообщил о побеге своего коллеги Аркадия Бабченко с Украины.

Политика Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.

Политика В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

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