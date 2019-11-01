Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда01 ноября в 09:00
В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»
Московский Комсомолец01 ноября в 07:24
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