Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

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