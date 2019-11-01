Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда10:00
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Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Космос
Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне
Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
РЕН ТВ 30 октября в 05:09
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс вчера в 13:18
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ 18:54
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.
RT на русском 13:12
Армия и оружие
Из сектора Газа выпущена ракета по Израилю
Сегодня вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.
Вестник Кавказа вчера в 14:51
Футбол
Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Матч ТВ 18:30
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер ПК-версии Red Dead Redemption 2
Gmbox.ru вчера в 10:47
Общество
Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября
Министерство культуры РФ направило киносетям письмо с просьбой увеличить число сеансов с российскими кинокартинами в День народного единства, 4 ноября.
Газета.Ru 15:49
Хоккей
Шестеркин признан вратарем месяца в АХЛ
Российский вратарь Игорь Шестеркин, выступающий в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» (фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»), признан лучшим вратарем лиги в октябре.
Sport24.ru 15:27
Наука
Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии
Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Известия вчера в 07:09
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр вчера в 13:47
Политика
Голосование в ООН о переносе комитета из США пройдет на следующей неделе
Голосование по предложенному Россией проекту решения о переносе работы Первого комитета ГА ООН, занимающегося разоружением, из США в другую страну пройдет на следующей неделе, заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
РИА Новости 18:28
Общество
Polskie Radio (Польша): украинцы — двигатель польской экономики (Polskie Radio)
«Двигателем польской экономики» называет иммигрантов из Украины автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик.
ИноСМИ 13:00
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru вчера в 03:19
Киберспорт
Blizzard представила Overwatch 2
Ранее в рамках события компания представила Diablo 4, а также новые дополнения для World of Warcraft и Hearthstone.
CyberSport.ru 15:17
Общество
Россиян уведомят о поступлении электронно заверенных документов
С 1 ноября в России в обязательном порядке владельцев недвижимости, сведения о которой содержатся в ЕГРН, начнут уведомлять о поступлении документов, заверенных электронной подписью.
Gazeta.SPb вчера в 02:52
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Футбол
Унаи Эмери: «Думаю, что Джака не сыграет с „Вулверхэмптоном“»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери объявил, что капитан команды Гранит Джака, скорее всего, пропустит матч 11-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».
Sports.ru 10:24
Армия и оружие
В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»
Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».
ФАН вчера в 02:28
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 08:38
Происшествия
Страховая выплатит ипотеку убитой Ксении Каторгиной
Уралинформбюро вчера в 01:51