Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Больше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться

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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 23:59
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При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
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Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ

В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
News.ru вчера в 11:14
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
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Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
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Blizzard показала геймплей Diablo 4

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HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии

По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45288 руб. Подборка "дорогих" вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб. Заканчивается — от 100 тыс. руб. Самая высокооплачиваемая вакансия - - "ведущий iOS разработчик" — Москва, от 300 тыс. руб. до вычета налогов.
Коммерсантъ 11:41
Авто

Volkswagen в ближайшее время покажет новый минивэн

Немецкая компания Volkswagen в скором времени представит минивэн под названием Viloran.
32CARS.ru вчера в 16:59
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Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»

Вести.Ru вчера в 07:39
Футбол

Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА

Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.
RT на русском 15:55
Шоу-бизнес

Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
News.ru вчера в 00:26
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
РБК 16:56
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Армия и оружие

ЛНР и Украина завершили разведение сил у Золотого

Новостной фронт вчера в 11:08
Футбол

Вальверде не обеспокоен возможным увольнением из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Леванте» (1:3) в 12-м туре чемпионата Испании рассказал, что не думает о возможной отставке.
Спорт-Экспресс 17:21
Общество

Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей

После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
Экономика сегодня вчера в 03:59
Общество

В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову

РИА Новости 15:50
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МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Общество

Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки

Говорит Москва 03:17
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Агент: в будущем Головин будет стоить миллионов 70-80

Агент Олег Артёмов рассказал, сколько в будущем будет стоить полузащитник «Монако» Александр Головин.
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Названы четыре возможных симптома наступления «тихого инфаркта»

Четыре возможных признака наступления «тихого инфаркта» перечислили ученые-медики.
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Общество

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Хоккей

ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру

Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
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С 1 ноября водителям в России грозят новые штрафы

В России с 1 ноября начинают действовать новые штрафы для пассажирских автомобилей с 8 и более посадочными местами.
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
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Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ 10:27
Политика

В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда 14:48
Происшествия

В Беларуси 13 детей отравились парами хлора в бассейне

МИР 24 15:11
Армия и оружие

СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение вчера в 07:24
Космос

В США запустили к МКС ракету Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus, который доставит около 3,7 тонны груза на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
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