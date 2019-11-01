Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»
Московский Комсомолец01 ноября в 07:24
Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда01 ноября в 09:00
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Здоровье
Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах
Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
Ugpressa.ru вчера в 23:02
Происшествия
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек
Российская газета 02:53
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Политика
Норвежский политик потребовала отменить санкции против России
Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Газета.Ru вчера в 23:18
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 09:28
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт
Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
Народные новости 01:51
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 00:47
Шоу-бизнес
Отец Стаса Пьехи прозябает в нищете и кормится в столовой для бродяг
Отец Стаса Пьехи прописан в однокомнатной квартире в обычной панельной пятиэтажке.
Комсомольская правда вчера в 17:25
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Происшествия
Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа
В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.
Коммерсантъ 03:28
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Экономика
Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 22:12
Происшествия
В Самарской области перевернулся автобус с детьми
В субботу, 2 ноября, в Самарской области около 20:00 в районе села Елховка произошло ДТП в котором перевернулся микроавтобус "Iveco" с детьми.
ГТРК Самара вчера в 12:47
Армия и оружие
В США Россию назвали реальной военной угрозой
Россия по-прежнему представляет явную угрозу как собственно для США, так и для американских интересов в Европе, говорится в докладе группы экспертов для стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
Газета.Ru 01:39
Экономика
Эксперты озвучили сроки для получения гражданами РФ «пенсий мечты»
Как считает эклномист Никита Масленников, граждане РФ получат желаемую пенсию в 40 тысяч рублей спустя 15-20 лет.
MoneyTimes.Ru 01 ноября в 09:06
Футбол
«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»
В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Спорт-Экспресс 01:23
Гаджеты
AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 1 ноября до 63,77 рубля
Банк России установил на 1 ноября официальный курс доллара на уровне 63,7748 рубля, что на 9,8 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 31 октября в 04:52
Единоборства
Диас намерен провести реванш с Масвидалем
После боя Диас заявил, что хотел бы провести с Масвидалом реванш.
Спорт-Экспресс 00:03
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Инфорос 01 ноября в 12:34
Общество
В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона
В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона. Свалку бытовых отходов власти решили построить на южной окраине города.
Эхо Москвы 02:30