Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщения немецких СМИ о «возвращении» рубля

RT на русском01 ноября в 12:03

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета01 ноября в 04:36

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец01 ноября в 07:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru01 ноября в 04:53

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда01 ноября в 09:00

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ01 ноября в 01:18

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 22:59
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Здоровье

Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах

Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
Ugpressa.ru вчера в 23:02
Происшествия

В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

Российская газета 02:53
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Единоборства

Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Политика

Норвежский политик потребовала отменить санкции против России

Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Газета.Ru вчера в 23:18
Технологии

Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 09:28
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт

Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
Народные новости 01:51
Общество

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Культура

Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Политика

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 00:47
Шоу-бизнес

Отец Стаса Пьехи прозябает в нищете и кормится в столовой для бродяг

Отец Стаса Пьехи прописан в однокомнатной квартире в обычной панельной пятиэтажке.
Комсомольская правда вчера в 17:25
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц

Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Происшествия

Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа

В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.
Коммерсантъ 03:28
Армия и оружие

Украина показала ракету, которую «невозможно сбить»

Взгляд.ру 02:52
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Экономика

Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 22:12
Происшествия

В Самарской области перевернулся автобус с детьми

В субботу, 2 ноября, в Самарской области около 20:00 в районе села Елховка произошло ДТП в котором перевернулся микроавтобус "Iveco" с детьми.
ГТРК Самара вчера в 12:47
Армия и оружие

В США Россию назвали реальной военной угрозой

Россия по-прежнему представляет явную угрозу как собственно для США, так и для американских интересов в Европе, говорится в докладе группы экспертов для стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
Газета.Ru 01:39
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

РБК 02:51
Экономика

Эксперты озвучили сроки для получения гражданами РФ «пенсий мечты»

Как считает эклномист Никита Масленников, граждане РФ получат желаемую пенсию в 40 тысяч рублей спустя 15-20 лет.
MoneyTimes.Ru 01 ноября в 09:06
Футбол

«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»

В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Спорт-Экспресс 01:23
Гаджеты

AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14

Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Финансы

ЦБ понизил курс доллара на 1 ноября до 63,77 рубля

Банк России установил на 1 ноября официальный курс доллара на уровне 63,7748 рубля, что на 9,8 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 31 октября в 04:52
Единоборства

Диас намерен провести реванш с Масвидалем

После боя Диас заявил, что хотел бы провести с Масвидалом реванш.
Спорт-Экспресс 00:03
Политика

Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

Инфорос 01 ноября в 12:34
Общество

В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона

В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона. Свалку бытовых отходов власти решили построить на южной окраине города.
Эхо Москвы 02:30
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