Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда01 ноября в 10:00
В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»
Московский Комсомолец01 ноября в 08:24
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Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 02:00
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 18:30
Экономика
Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»
В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
Вести.Ru вчера в 19:14
Футбол
Семин указал на необъективное судейство матча с «Уфой»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался недоволен работой главного судьи в матче 15-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
ProstoProSport вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Новое архивное фото Аллы Пугачевой восхитило Сеть
Очередное фото Пугачевой стало сенсационным. Оно напомнило красивую легенду, канувшую в прошлое.
Bimru.ru вчера в 12:14
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Ученые рассказали об опасности женского храпа
iReactor вчера в 14:48
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Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 10:28
Общество
Минтруд упростит порядок назначения пенсий
Упростить порядок назначения пенсий россиянам планируют в Минтруда.
Mockva.ru 01 ноября в 13:43
Политика
Трамп позвал Зеленского в Белый дом
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад визиту украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.
Российская газета вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 01:51
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала обстрелы у Золотого-5 со стороны ВСУ
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали обстрел улицы вблизи жилого дома в Золотом-5.
ИА Новороссия вчера в 08:46
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 08:50
Происшествия
Иномарка врезалась в памятник Александру III в Иркутске
Газета.Ru вчера в 00:13
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Пономарева
В феврале движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.
Взгляд.ру 01 ноября в 08:18
Единоборства
Кори Андерсон нокаутировал Джонни Уокера в первом раунде
Седьмой номер рейтингов UFC в полутяжелом весе Кори Андерсон нокаутировал 11-го номера Джонни Уокера в первом раунде на турнире UFC 244.
Allboxing.ru вчера в 21:48
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 18:56
Футбол
Ари надеется получить вызов в сборную России
Нападающий «Краснодара» Ари в интервью «СЭ» рассказал, надеется ли он на вызов в сборную России. Он получил паспорт в июле 2018 года.
Спорт-Экспресс 00:02
Здоровье
Россиян призвали не покупать «домашние» продукты
Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.
Life.ru вчера в 03:50
Политика
Поклонская указала на виновных в проблемах Украины
Lenta.ru вчера в 22:48
Гаджеты
Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
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Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 14:29
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 01 ноября в 11:43
Общество
Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки
Говорит Москва вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 12:33