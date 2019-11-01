Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщения немецких СМИ о «возвращении» рубля

RT на русском13:03

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда10:00

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета05:36

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru05:53

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец08:24

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ02:18

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новостивчера в 23:59
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Здоровье

Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору

Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.
Сахалин.Инфо 22:00
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru 21:50
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Гаджеты

Xiaomi сбросила цену на флагманский Redmi в преддверии анонса нового

В сети появилась информация о том, что Xiaomi решила устроить аттракцион невиданной щедрости, достаточно заметно снизив цену на флагманский смартфона своего суббренда — Redmi K20 Pro.
Ferra 12:40
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM 02:27
Культура

Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».
Мойка78 вчера в 11:00
Общество

Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга

Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в связи с риском появления сейсмической активности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости 21:00
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Баффало», Овечкин сделал голевую передачу

Спорт-Экспресс 21:42
Интернет

Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android

WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru 02:31
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума

Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Piter.tv вчера в 07:26
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском 22:05
Происшествия

В СИЗО найден мертвым убийца женщины на детской площадке в Подмосковье

Daily Storm 06:44
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Армия и оружие

Сектор Газа выпустил ракеты по Израилю

Сектор Газа выпустил семь ракет по территории Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Армию обороны страны.
Газета.Ru 16:35
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Газета.Ru 22:41
Футбол

Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия

Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.
Интерфакс-Спорт 12:51
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
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Происшествия

Пассажиры экстренно севшего SSJ-100 в Тюмени прибыли в Петербург

Лайнер, на борту которого были пассажиры экстренно севшего в Тюмени SSJ-100, прилетел в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 18:00
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Транспорт

Водители рассказали, что их раздражает на российских дорогах

Водители рассказали, что их больше всего раздражает на российских дорогах.
Телеканал 360° 22:03
Футбол

Футболисты «Барселоны» назвали «ПСЖ» золотой тюрьмой

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, рассуждая о возможном возвращении Неймара, вспомнил об отъезде игрока в «ПСЖ».
ProstoProSport вчера в 12:12
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию

Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.
UfaTime.ru 07:49
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
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Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI вчера в 04:38
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство первой ракеты «Ангара»

RT на русском 20:03
Здоровье

Названы первые признаки гормонального сбоя в организме

По словам специалистов, на сбой в работе гормональной систему могут указывать ухудшение состояния кожи и волос, а также резкий набор или потеря веса.
Волгоградская правда 22:16
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
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