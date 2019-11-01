Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда10:00
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Здоровье
Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору
Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.
Сахалин.Инфо 22:00
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru 21:50
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Гаджеты
Xiaomi сбросила цену на флагманский Redmi в преддверии анонса нового
В сети появилась информация о том, что Xiaomi решила устроить аттракцион невиданной щедрости, достаточно заметно снизив цену на флагманский смартфона своего суббренда — Redmi K20 Pro.
Ferra 12:40
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».
Мойка78 вчера в 11:00
Общество
Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в связи с риском появления сейсмической активности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости 21:00
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Баффало», Овечкин сделал голевую передачу
Спорт-Экспресс 21:42
Интернет
Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android
WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru 02:31
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума
Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Piter.tv вчера в 07:26
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском 22:05
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Армия и оружие
Сектор Газа выпустил ракеты по Израилю
Сектор Газа выпустил семь ракет по территории Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Армию обороны страны.
Газета.Ru 16:35
Футбол
Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия
Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.
Интерфакс-Спорт 12:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
Капитал страны 09:12
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего SSJ-100 в Тюмени прибыли в Петербург
Лайнер, на борту которого были пассажиры экстренно севшего в Тюмени SSJ-100, прилетел в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 18:00
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Транспорт
Водители рассказали, что их раздражает на российских дорогах
Водители рассказали, что их больше всего раздражает на российских дорогах.
Телеканал 360° 22:03
Футбол
Футболисты «Барселоны» назвали «ПСЖ» золотой тюрьмой
Защитник «Барселоны» Жерар Пике, рассуждая о возможном возвращении Неймара, вспомнил об отъезде игрока в «ПСЖ».
ProstoProSport вчера в 12:12
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию
Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.
UfaTime.ru 07:49
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI вчера в 04:38
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство первой ракеты «Ангара»
RT на русском 20:03
Здоровье
Названы первые признаки гормонального сбоя в организме
По словам специалистов, на сбой в работе гормональной систему могут указывать ухудшение состояния кожи и волос, а также резкий набор или потеря веса.
Волгоградская правда 22:16
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24