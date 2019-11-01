Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
Читать в источнике
Оценить571
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правдавчера в 10:00
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Экономика
Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов
Министерство финансов США сообщило о небывалом госдолге страны. Речь идет о рекордной сумме - 23 триллиона долларов.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Футбол
Сульшер: «Мы рассчитывали на три очка в игре с „Борнмутом“»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Борнмута".
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Происшествия
Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы
Следователи начали проверку по факту возможного совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек двумя мужчинами в квартире в центре Москвы.
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование русскими
Футбол
Яя Туре получил красную карточку за грубый фол на 10-й секунде матча
36-летний ивуариец получил прямую красную карточку в самом начале игры — уже на 10-й секунде встречи футболист грубо ударил своего оппонента сзади по ногам, за что был удален с поля.
Музыка
Константин Меладзе назвал пение участника «Евровидения» ресторанным
Сюткин и Шнуров даже заступились за певца, отметив, что это далеко не ресторанное пение.
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери
Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Футбол
Экспресс на Премьер-Лигу от 02.11.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Здоровье
Вероника Скворцова пожаловалась на накопившийся износ ЦРБ
Не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных больниц, поликлиник и амбулаторий не удастся сделать первичное звено здравоохранения доступным и качественным.
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.