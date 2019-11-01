Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правдавчера в 10:00
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В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
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РИА Новости вчера в 02:51
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RT на русском 00:09
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Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
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Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Lenta.ru вчера в 22:05
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СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
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Голограмма Цоя не появится на концертах группы «Кино»
Напомним, ранее сын Цоя ответил на волну критики по поводу воссоединения «Кино».
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«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции
Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции.
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За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
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Водитель Mercedes-Benz врезался в памятник Александру III в Иркутске
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Армия и оружие
Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ
Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.
ТК Звезда вчера в 03:10
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Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
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«Авангард», обыграв «Амур», прервал серию поражений
"Авангард" прерывает серию из трёх поражений. Следующий матч "ястребов" также будет домашним.
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Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году
Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.
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Начался международный бета-тест EMUI 10
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Жители Квебека остались без света из-за непогоды.
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Армия и оружие
ВВС Израиля начали обстрел позиций радикалов в секторе Газа
Израильские военно-воздушные силы начали ответный обстрел объектов радикалов в секторе Газа.
ТАСС вчера в 20:25