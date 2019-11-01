Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

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Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВвчера в 02:18

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолецвчера в 08:24
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Экономика

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В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

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Политика

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, чего не хватило команде для победы в матче 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1). — Нужно было реализовывать моменты, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
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«В Одессе сносят барельеф маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на Канатной, 87», — указано в тексте.
RT на русском 31 октября в 09:35
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Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака

РИА Новости вчера в 13:32
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Почему надо менять масло в двигателе, даже если оно еще светлое

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Ford анонсировал дату дебюта возрожденного Bronco

Американский автопроизводитель Ford опубликовала видеотизер нового большой внедорожника, позиционируемого как возрожденный Bronco.
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Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
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Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
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Как работают Яндекс.Новости?
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