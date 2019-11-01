Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правдавчера в 10:00
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Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал лучшее время в первой практике «Гран-при США».
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Общество
Мать девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
Кэрол Феннер поблагодарила жителей России за помощь и слова поддержки в адрес ее дочки Луны, которую краснодарские врачи лечат от так называемой "маски Бэтмена" - крупного родимого пятна, которое заняло почти все лицо ребенка.
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Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.
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В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
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В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Футбол
«Герта» в концовке матча упустила ничью в дерби с «Унионом»
«Герта» потерпела поражение в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Униона» Встреча в Берлине закончилась минимальной победой хозяев поля.
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РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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Кадыров ответил на критику в свой адрес
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.
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Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
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Хоккей
Юрзинов-младший возглавит «Трактор», Скудра отправлен в отставку
Главный тренер челябинского "Трактора" Петерис Скудра отправлен в отставку, команду возглавит Владимир Юрзинов-младший, сообщил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Борис Видгоф.
РИА Новости 15:39
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Минздрав заявил о сокращении числа врачей в 54 регионах России
В минувшем году в России был отмечен небольшой прирост числа врачей – на 0,07%. При этом в 54 регионах страны их количество сократилось.
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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
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Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой
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Арестован охранник детсада в Нарьян-Маре, где зарезали ребёнка
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада, где был убит шестилетний мальчик.
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
Барельеф Жукову снесли со здания Приморского военкомата в Одессе 31 октября.
РИА Новости 15:50
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Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
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В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
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Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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