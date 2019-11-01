Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

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Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

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В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

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Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

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В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии

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Россияне Загорски и Гурейро заняли пятое место в танцах на льду

В рамках Гран-при Франции по фигурному катанию россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получили 184,44 балла за свое выступление в танцах на льду.
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Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
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Мать девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

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Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
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В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
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Белый дом подготовился к импичменту Трампа

Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.
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Служба сверхточного времени: самый крутой хронометр в мире

В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
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В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище

Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
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Футбол

«Герта» в концовке матча упустила ничью в дерби с «Унионом»

«Герта» потерпела поражение в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Униона» Встреча в Берлине закончилась минимальной победой хозяев поля.
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РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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Политика

Кадыров ответил на критику в свой адрес

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.
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Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
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Кино

Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен

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Футболисты ЦСКА в меньшинстве удержали ничью в матче с «Зенитом»

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Хоккей

Юрзинов-младший возглавит «Трактор», Скудра отправлен в отставку

Главный тренер челябинского "Трактора" Петерис Скудра отправлен в отставку, команду возглавит Владимир Юрзинов-младший, сообщил РИА Новости генеральный директор хоккейного клуба Борис Видгоф.
РИА Новости 15:39
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Минздрав заявил о сокращении числа врачей в 54 регионах России

В минувшем году в России был отмечен небольшой прирост числа врачей – на 0,07%. При этом в 54 регионах страны их количество сократилось.
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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
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Музыка

Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой

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Арестован охранник детсада в Нарьян-Маре, где зарезали ребёнка

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада, где был убит шестилетний мальчик.
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову

Барельеф Жукову снесли со здания Приморского военкомата в Одессе 31 октября.
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Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

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Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 13:46
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Орбакайте кардинально сменила прическу

Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки

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Дни24 вчера в 07:30
Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

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Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
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