Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда10:00
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Политика
СМИ сообщили о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Мозамбике
Век вчера в 05:31
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Вести.Ru 11:24
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
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Мартиросян прокомментировал заявление Светлакова о цензуре их шоу
News.ru вчера в 09:59
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Общество
Объявлен лидер индекса качества городской среды в России
Москва получила максимальное число баллов при оценке индекса качества городской среды крупнейших городов России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минстроя.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
RT на русском 13:12
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Здоровье
В Вологодской области на медсестер возложили обязанности бухгалтеров
По новой схеме, оформление первичной бухгалтерской документации возложили на старших медсестер, однако поскольку те не смогли справиться с этой работой, больницам пришлось не сокращать бухгалтеров, а "тайком" переоформлять их в специально созданные отделы.
Официальный сайт Череповца 01:20
Армия и оружие
Участники первых палубных посадок встретились в «Нахимовке»
На Северном флоте отмечают 30-летие первой палубной посадки 01 11 2019 Напомним, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проходит капитальный ремонт с модернизацией.
Северпост 07:35
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Армия и оружие
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, отправили в караул в нарушение приказа.
Lenta.ru 13:54
Армия и оружие
Россию обвинили в преследовании военных НАТО
Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Газета.Ru 13:52
Фигурное катание
Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции
Комсомольская правда вчера в 04:35
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ 04:55
Шоу-бизнес
Гоша Куценко назвал Марию Порошину «первой настоящей любовью»
Куценко поблагодарил Порошину за их общую дочь Полину, а также назвал её «своей первой настоящей любовью».
Bimru.ru 10:21
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Discover24 вчера в 03:21
Космос
Строящиеся новые прототипы «Звездолета» засняли с дрона
Предприятие во Флориде было заснято при помощи дрона Джоном Винкоппом (John Winkopp) 17 октября; на видео можно заметить строящийся корпус Mk2, а также детали для будущего Mk4.
Популярная механика 28 октября в 08:02
Происшествия
В Нарьян-Маре задержан пустивший убийцу в детский сад охранник
Следственный комитет России сообщил, что в Нарьян-Маре задержан охранник детского сада «Сказка», накануне пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика.
RT на русском 10:07
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Общество
Режим для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Новый налоговый режим — налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, запущенный в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане в 2019 году, может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года.
BFM.ru 13:13