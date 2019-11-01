Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета01 ноября в 04:36

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда01 ноября в 09:00

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец01 ноября в 07:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru01 ноября в 04:53

Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русском01 ноября в 11:59

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ01 ноября в 01:18

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 22:59
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Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:14
Общество

В Москве проходит «Русский марш»

Коммерсантъ 06:06
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Футбол

«Тоттенхэм» поддержал сломавшего ногу Гомеша

Газета.Ru вчера в 19:23
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Футбол

Сердар Азмун: «Надеюсь, что буду играть за „Зенит“ еще долгие годы»

Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха.
Спорт-Экспресс 04:59
Общество

В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно

Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Газета.Ru 03:36
Политика

Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего

Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться.
REGNUM 02 ноября в 06:56
Происшествия

Во Вьетнаме задержаны 8 человек по делу о массовом убийстве в Эссексе

Вьетнамская полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к убийству 39 мигрантов в графстве Эссекс в Великобритании.
Известия 06:09
Хоккей

Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»

Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз".
РЕН ТВ вчера в 23:42
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
Футбол

Капелло назвал главную проблему «Милана»

В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» проиграл на своём поле «Лацио» (1:2) и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице.
RT на русском 06:01
Политика

Киев потребовал от России отдать задержанные в Керченском проливе суда

Киев потребовал от России вернуть корабли ВСУ, задержанные в районе Керченского пролива в 2018 году.
РЕН ТВ 05:56
Общество

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Кино

Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным

Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Общество

Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни

«Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.
Ведомости вчера в 07:03
Политика

Украинские военные жалуются на качество питания в армии

Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
Газета.Ru 02:54
Кино

«Джокер» получил рекордное число номинаций на «Оскар»

Художественный фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса поборется за главную награду Американской киноакадемии в 16 номинациях, что является рекордом для премии.
News.ru 06:06
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене

Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Life.ru вчера в 10:05
Культура

Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»

Российская газета 03:45
Происшествия

В СК раскрыли детали убийства главы центра «Э» Ингушетии

РЕН ТВ вчера в 00:33
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции

Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.
Газета.Ru 05:47
Политика

Кадырову предрекли переход на новое место работы

Ранее политолог Илья Гращенков в беседе с журналистом «URA.RU» предположил, что недавний резонансный материал «Новой газеты» о «зачистках» чиновников в Чечне может осложнить лидеру республики Рамзану Кадырову перспективы карьерного роста на федеральном уровне.
URA.Ru вчера в 20:54
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Политика

Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
РБК 06:05
Космос

Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science 01 ноября в 04:33
Политика

Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины»

Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретения семейством Луценко недвижимости в Лондоне, замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.
Rusvesna.su 02:36
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