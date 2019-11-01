Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Происшествия Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.

Общество Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.

Общество В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.

Политика Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться.

Происшествия Во Вьетнаме задержаны 8 человек по делу о массовом убийстве в Эссексе Вьетнамская полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к убийству 39 мигрантов в графстве Эссекс в Великобритании.

Футбол Капелло назвал главную проблему «Милана» В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» проиграл на своём поле «Лацио» (1:2) и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице.

Политика Киев потребовал от России отдать задержанные в Керченском проливе суда Киев потребовал от России вернуть корабли ВСУ, задержанные в районе Керченского пролива в 2018 году.

Общество К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.

Единоборства Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.

Кино Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Общество Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни «Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.

Политика Украинские военные жалуются на качество питания в армии Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.

Кино «Джокер» получил рекордное число номинаций на «Оскар» Художественный фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса поборется за главную награду Американской киноакадемии в 16 номинациях, что является рекордом для премии.

Происшествия Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.

Происшествия Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Политика Кадырову предрекли переход на новое место работы Ранее политолог Илья Гращенков в беседе с журналистом «URA.RU» предположил, что недавний резонансный материал «Новой газеты» о «зачистках» чиновников в Чечне может осложнить лидеру республики Рамзану Кадырову перспективы карьерного роста на федеральном уровне.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Политика Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.

Космос Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.