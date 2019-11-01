Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Происшествия Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего в детский сад убийцу, сообщается на сайте Следственного комитета.

Гаджеты IPhone 12 станет самым впечатляющим обновлением дизайна Apple за десять лет Смартфоны Apple 2020 года станут самым крупным обновлением дизайна iPhone за последние годы.

Общество В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.

Общество «Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.

Киберспорт На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4 На Blizzcon 2019 был показан кинематографический трейлер Diablo 4. События происходят через множество лет после финала третьей части, когда миллионы человек были уничтожены деяниями Небес и Ада.

Политика Глава комитета рады покинет пост ради «спасения парламентаризма» Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко уйдет в отставку из-за телефонной переписки о сексуальных услугах.

Происшествия В России возбудили уголовное дело против главного мафиози Азербайджана Уголовное дело возбуждено против вора в законе, которого в Сети называют "главарем мафии Азербайджана", Надира Салифова (Лоту Гули).

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Армия и оружие Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади Военные США опубликовали видео начала штурма дома лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Политика Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.

Экономика РФ отправила в Венесуэлу за два года более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Транспорт В Петербурге планируют сократить 237 коммерческих маршрутов После транспортной реформы, которая стартует в Петербурге с середины июля 2020 года, сеть сократится на 237 коммерческих маршрутов.

Религия Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.

Шоу-бизнес Гоша Куценко назвал Марию Порошину «первой настоящей любовью» Куценко поблагодарил Порошину за их общую дочь Полину, а также назвал её «своей первой настоящей любовью».

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

Армия и оружие Россию обвинили в преследовании военных НАТО Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.

Политика Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

Политика Путин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек.