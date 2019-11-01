Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новостивчера в 23:59

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда10:00

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец08:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru05:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета05:36

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ02:18

Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русском12:59
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Происшествия

Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали

В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего в детский сад убийцу, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:02
Гаджеты

IPhone 12 станет самым впечатляющим обновлением дизайна Apple за десять лет

Смартфоны Apple 2020 года станут самым крупным обновлением дизайна iPhone за последние годы.
iXBT.com 12:15
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru 13:54
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru вчера в 10:50
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Общество

«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Говорит Москва 12:10
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.
РИА Новости 08:40
Киберспорт

На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4

На Blizzcon 2019 был показан кинематографический трейлер Diablo 4. События происходят через множество лет после финала третьей части, когда миллионы человек были уничтожены деяниями Небес и Ада.
Cyber.sports.ru 14:10
Политика

Глава комитета рады покинет пост ради «спасения парламентаризма»

Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко уйдет в отставку из-за телефонной переписки о сексуальных услугах.
Известия 13:59
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
Происшествия

В России возбудили уголовное дело против главного мафиози Азербайджана

Уголовное дело возбуждено против вора в законе, которого в Сети называют "главарем мафии Азербайджана", Надира Салифова (Лоту Гули).
РЕН ТВ вчера в 04:20
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 09:20
Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Армия и оружие

Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади

Военные США опубликовали видео начала штурма дома лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Известия 30 октября в 17:45
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
РИА Новости 11:45
Экономика

РФ отправила в Венесуэлу за два года более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Транспорт

В Петербурге планируют сократить 237 коммерческих маршрутов

После транспортной реформы, которая стартует в Петербурге с середины июля 2020 года, сеть сократится на 237 коммерческих маршрутов.
Петербургский дневник 10:21
Религия

Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ

Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.
РИА Новости 13:47
Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI вчера в 04:38
Шоу-бизнес

Гоша Куценко назвал Марию Порошину «первой настоящей любовью»

Куценко поблагодарил Порошину за их общую дочь Полину, а также назвал её «своей первой настоящей любовью».
Bimru.ru 10:21
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 08:38
Армия и оружие

Россию обвинили в преследовании военных НАТО

Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Газета.Ru 13:52
Политика

Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа

Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Общество

Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» снос барельефа Георгию Жукову

РЕН ТВ 10:07
Политика

Путин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек.
RT на русском 11:53
Футбол

«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ

«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира.
Sportbox.RU 02:11
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