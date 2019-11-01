Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правдавчера в 10:00
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Происшествия
В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних арестованы по обвинению в изнасиловании и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
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«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 11:31
Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК 07:18
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для обстрела российских АЭС
Создать ракеты средней дальности, способные достигать российских АЭС, провоцируя ядерные взрывы, призвал украинский политолог Тарас Загородний в чате издания «Главред».
REGNUM вчера в 21:58
Происшествия
Томскому подростку, чью собаку сбила машина, подарили щенка
Московский Комсомолец 07:05
Политика
Еще четырех российских детей обнаружили в Ираке
В приюте города Багдад в Ираке были обнаружены четверо российских детей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.
Радио Sputnik 09:21
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Музыка
Участник «Евровидения» рад, что не прошел прослушивание в «Голос»
Суть событий 10:34
Общество
Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Теннис
Хачанов и Рублёв вышли в полуфинал парного «Мастерса» в Париже
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв выиграли свой четвертьфинальный матч на парных соревнованиях категории АТР 1000 в Париже (Франция).
Чемпионат вчера в 18:47
Общество
Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову
Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.
ФАН вчера в 14:26
Общество
Гидрометцентр РФ пообещал россиянам «розовую зиму»
Предстоящая зима на территории России будет «розовой», температурный фон ожидается около и выше климатической нормы.
Татар-информ вчера в 09:38
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В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
"Нацизмунеместо" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема.
Lenta.ru 11:34
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Гаджеты
Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Кино
«Человек-паук: Через вселенные» выйдет 8 апреля 2022 года
Первый мультфильм вышел в прошлом году.
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Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
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Киберспорт
Blizzard анонсировала Diablo IV
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Общество
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Здоровье
Центр томотерапии в онкодиспансере откроют в начале 2020 года
Ульяновск онлайн 09:29