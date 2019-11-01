Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 23:59

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правдавчера в 10:00

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолецвчера в 08:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ruвчера в 05:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газетавчера в 05:36

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВвчера в 02:18

Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русскомвчера в 12:59
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

РИА Новости 10:00
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие

Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
Известия 09:42
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

"Вечером в субботу возле школы №45 во Владивостоке раздался хлопок, одна женщина пострадала, ей оторвало палец, и она госпитализирована", - сообщил собеседник.
РИА Новости 09:10
Спорт

Сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби

Газета.Ru 08:21
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Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре

Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Культуромания 31 октября в 10:20
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Армия и оружие

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.
Культуромания 08:11
Футбол

Уфа — Локомотив 1:1

Футболисты «Уфы» и «Локомотива» не выявили победителя в рамках 15-го тура чемпионата России.
Sport24.ru 08:51
Фигурное катание

В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при

Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
Национальная служба новостей 05:16
Армия и оружие

Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27

Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец 07:43
Политика

В России оценили желание украинского эксперта нанести удары по российским АЭС

Заявление украинского эксперта Тараса Загороднего о необходимости создать новые ракеты для нанесения ударов по российским атомным электростанциям свидетельствует об интеллектуальном кризисе в экспертном сообществе Украины.
Lenta.ru 10:53
Шоу-бизнес

Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»

Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество

Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru вчера в 10:06
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Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию

ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
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Белый дом подготовился к импичменту Трампа

Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.
ТВ Центр 04:59
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.
РБК 02:00
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Спорт

«Ростов-Дон» взял реванш у «Эсбьерга» в гандбольной Лиге чемпионов

Гандболистки команды «Ростов-Дон» на своей площадке взяли убедительный реванш у датского «Эсбьерга» за поражение в выездном матче 19 октября (26:31).
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Здоровье

Какая компенсация положена за ложный диагноз

Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию.
Smolnarod.ru вчера в 07:55
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Многоквартирный жилой дом загорелся в Сыктывкаре

Авторадио 08:46
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
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Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

Вести.Ru 09:52
Энергетика

Новак: Россия сократила добычу нефти на 92% в рамках соглашения ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сократила добычу нефти на 211 тыс. баррелей в октябре в рамках соглашения ОПЕК+ по отношению к базовому уровню.
Газета.Ru 06:32
Транспорт

Минтранс выбрал оператора пассажирских поездов в Крым

Профиль вчера в 13:42
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Житель Саратова поймал пытавшегося похитить его дочь мужчину

Правоохранительные органы Саратова начали проверку в отношении мужчины, который пытался похитить 9-летнюю девочку, однако был задержан отцом ребенка.
Известия 10:28
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
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