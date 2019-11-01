Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщения немецких СМИ о «возвращении» рубля

RT на русскомвчера в 13:03

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правдавчера в 10:00

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВвчера в 02:18

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ruвчера в 05:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газетавчера в 05:36

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолецвчера в 08:24

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 23:59
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Происшествия

Пьяная российская школьница разгромила дом топором

В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
Lenta.ru 07:03
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Наука

Служба сверхточного времени: самый крутой хронометр в мире

В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
Популярная механика 07:17
Происшествия

В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

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Хоккей

Овечкин вышел на 41-е место по набранным очкам в НХЛ

Спорт-Экспресс 01:18
Общество

В Москву идет субтропическое тепло

Синоптик отметил, что температура воздуха в столице на неделе будет на 9-10 градусов превышать норму по многолетним наблюдениям.
BFM.ru 07:18
Происшествия

В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Происшествия

СК возбудил дело после пожара на складах в Кемерове

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в складских помещениях в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погиб человек.
RT на русском 07:45
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
Капитал страны вчера в 09:12
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Экономика

Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн

Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт вчера в 11:14
Авто

Почему надо менять масло в двигателе, даже если оно еще светлое

АвтоВзгляд вчера в 02:29
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Интерфакс 03:25
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Авто

Две модели Volkswagen подешевели в России

В рамках мониторинга цен на новые автомобили специалисты портала «Цена Авто» зафиксировали снижение стоимости двух моделей немецкого концерна, которые представлены на российском рынке.
32CARS.ru вчера в 01:42
Происшествия

Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Подмосковье

Таунхаус певицы Екатерины Шавриной обокрали в Троицком районе «новой Москвы», сообщает в субботу, 2 ноября, телеканал РЕН ТВ.
Известия 06:06
Общество

В отношении владельца соцсети TikTok власти США начали расследование

Специальный комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS, подчиняется Минфину) начал проверку в отношении китайской компании ByteDance Technology, которая приобрела американский сервис Musical.ly.
REGNUM 01:24
Здоровье

Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
ТАСС 06:57
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК вчера в 08:38
Спорт

ЮАР обыграла Англию и стала обладателем Кубка мира по регби

Metaratings 07:13
Происшествия

Автомобиль сбил пешехода на парковке мэрии Москвы

Пешеход был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным проекта Baza, в ДТП участвовала служебная машина мэрии Москвы.
Эхо Москвы 08:00
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

ТВ Центр 30 октября в 14:38
Происшествия

В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40
Культура

Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»

Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета вчера в 09:27
Политика

Орешкин прокомментировал торговое соглашение между США и Китаем

Торговое соглашение между США и Китаем стабилизирует ситуацию в мировой экономике, но краткосрочно, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
РИА Новости 04:41
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Кино

Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен

РЕН ТВ 06:02
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
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Оксана Воеводина впервые показала лицо наследника экс-короля Малайзии

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
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