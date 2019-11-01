с чего всё началось

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Политика Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17 Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.

Политика Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Музыка Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps: / / t.co / 2YL9zhCflN pic.twitter.com / X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@ MCRofficial) October 31, 2019 Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году, а в мае 2013 музыканты объявили о распаде коллектива.

Происшествия Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.

Футбол Рэшфорд к 22 годам забил на клубном уровне голов больше, чем Роналду Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Челси» (2:1). Нападающий забил уже 52 гола на клубном уровне в возрасте 22 лет.