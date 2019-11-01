Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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По словам
 автора статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», рубль смог существенно укрепиться по отношению к доллару и евро после падения курса, вызванного санкциями со стороны западных стран и снижением цен на нефть.
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Аргументы и Факты 03:45
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Московский Комсомолец вчера в 17:14
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