Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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с чего всё началось
По словам автора статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», рубль смог существенно укрепиться по отношению к доллару и евро после падения курса, вызванного санкциями со стороны западных стран и снижением цен на нефть.RT на русском02:48
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Политика
Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
Армия и оружие
Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии
В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Авто
Названы лучшие автомобили за 1,5 миллиона рублей
Политика
Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента
Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.
Общество
Петербург может принять участие в эксперименте по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами
Ряд российских регионов, включая Петербург, могут принять участие в эксперименте, в рамках которого организации будут платить физическим лицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам только по безналу.
Политика
Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте
Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Футбол
Уфа – Локомотив 2 ноября 2019: прогноз на матч 15 тура РПЛ
Программу 15 тура откроет матч в Уфе между одноименной командой и московским «Локомотивом».
Хоккей
Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»
Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Политика
Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях
«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD).
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Музыка
Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении
Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps: / / t.co / 2YL9zhCflN pic.twitter.com / X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@ MCRofficial) October 31, 2019 Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году, а в мае 2013 музыканты объявили о распаде коллектива.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Происшествия
Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки
Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Футбол
Рэшфорд к 22 годам забил на клубном уровне голов больше, чем Роналду
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Челси» (2:1). Нападающий забил уже 52 гола на клубном уровне в возрасте 22 лет.
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.