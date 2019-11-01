Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

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В Германии заявили об улучшении финансовой ситуации в России

Комсомольская правда00:21

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

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Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
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Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.
Вечерняя Москва 05:35
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Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
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«Первый канал» ответил Светлакову на его заявление о цензуре

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Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
Транспорт

Одобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом.
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Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Финансы

Официальный курс евро вырос до 71,48 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 2 ноября, вырос на 28,67 копейки - до 71,4785 рубля, курс доллара увеличился на 25,68 копейки - до 64,0316 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:39
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Хоккей

Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ

The Moscow Post 30 октября в 03:35
Футбол

Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»

В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Технологии

WhatsApp получил поддержку входа по отпечатку пальца

Обновление WhatsApp приносит на Android-смартфоны возможность активировать вход в приложение по отпечатку пальца.
Astera вчера в 16:16
Общество

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

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Технологии

В России появится собственная спутниковая система телефонной связи

Москва 24 04:11
ЖКХ

Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Футбол

«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 14:32
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На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

Discover24 вчера в 03:21
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Кардиолог рассказал, как сердце предупреждает о развитии рака

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Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

ТАСС 05:48
Экономика

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
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Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс вчера в 13:18
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Задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский

На шесть часов директора Физического института РАН заблокировали в рабочем кабинете.
BFM.ru 30 октября в 15:10
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Хайди Клум стала жертвой инопланетного эксперимента на Хэллоуин

Немецкая супермодель Хайди Клум создала новый костюм для своей традиционной вечеринки на Хэллоуин.
Телеканал 360° 05:15
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