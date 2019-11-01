Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Здоровье «Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина» Сделано это в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия), использованную в производстве изымаемых серий лекарственного препарата.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Экономика «Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.

Общество Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.

Происшествия В Иваново задержали группу телефонных мошенников В Иваново задержали группу из девяти человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве и краже денег с банковских карт россиян в разных регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 1 ноября.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.

Экономика Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Политика Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Армия и оружие Турецкий генерал предрек России союз с США По мнению отставного генерала, зачинщиком войны с большой вероятностью может стать США в попытке избежать установления мировой гегемонии Китая, «когда ситуация станет невыносимой».

Политика Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.

Общество Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.