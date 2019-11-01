Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Технологии
Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Здоровье
«Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина»
Сделано это в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия), использованную в производстве изымаемых серий лекарственного препарата.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Экономика
«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов
Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка
Судя по всему, 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган надеются на рождение сына.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Общество
Страдающий от рака поджелудочной железы назвал симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек, который страдает от рака поджелудочной железы, назвал симптомы болезни.
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
В Иваново задержали группу телефонных мошенников
В Иваново задержали группу из девяти человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве и краже денег с банковских карт россиян в разных регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 1 ноября.
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в здании автосервиса
Загорелось одноэтажное здание на улице Салова. «Фонтанка» отмечает, что пожар произошел в здании автосервиса.
Футбол
Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.
Экономика
Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа
Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Армия и оружие
Турецкий генерал предрек России союз с США
По мнению отставного генерала, зачинщиком войны с большой вероятностью может стать США в попытке избежать установления мировой гегемонии Китая, «когда ситуация станет невыносимой».
Происшествия
Водителя без головы нашли в машине в Воронеже
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Общество
Упрощённые правила получения вида на жительство вступили в силу
Как ранее писал News.ru, согласно новым поправкам в закон, высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат вид на жительство на срок действия их разрешения на работу.
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Как уточняет источник, в зарубежной Медицинской классификации болезней десятого созыва (МКБ-10) нет следующих заболеваний: вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза и иммунодефицита человека.