Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Focus сообщил о «возвращении» рубля после санкций и скачков цен на нефть

РБК02:51

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

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В Германии заявили об улучшении финансовой ситуации в России

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Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ02:18

В Германии назвали рубль лучшей валютой: выдержал санкции и нефтяной шок

Московский Комсомолец00:39

Немецкие СМИ предрекли подъем рубля

Газета.Ru01:23

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новостивчера в 23:59
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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM 02:27
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Технологии

Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи

RT на русском 04:07
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Здоровье

«Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина»

Сделано это в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия), использованную в производстве изымаемых серий лекарственного препарата.
Фармацевтический вестник 02:44
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Экономика

«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов

Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Интерфакс 03:15
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка

Судя по всему, 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган надеются на рождение сына.
Paparazzi.ru вчера в 05:43
Общество

Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 03:50
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Общество

Страдающий от рака поджелудочной железы назвал симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек, который страдает от рака поджелудочной железы, назвал симптомы болезни.
7 новостей 01:09
Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных мошенников

В Иваново задержали группу из девяти человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве и краже денег с банковских карт россиян в разных регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 1 ноября.
Известия 03:05
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в здании автосервиса

Загорелось одноэтажное здание на улице Салова. «Фонтанка» отмечает, что пожар произошел в здании автосервиса.
РБК 03:03
Футбол

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 03:28
Экономика

Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа

Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
RT на русском вчера в 16:10
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Политика

Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции

Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
RT на русском 03:43
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Армия и оружие

Турецкий генерал предрек России союз с США

По мнению отставного генерала, зачинщиком войны с большой вероятностью может стать США в попытке избежать установления мировой гегемонии Китая, «когда ситуация станет невыносимой».
Ридус 02:45
Происшествия

Водителя без головы нашли в машине в Воронеже

Блокнот Воронеж вчера в 12:03
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Общество

Упрощённые правила получения вида на жительство вступили в силу

Как ранее писал News.ru, согласно новым поправкам в закон, высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат вид на жительство на срок действия их разрешения на работу.
News.ru вчера в 18:36
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Как уточняет источник, в зарубежной Медицинской классификации болезней десятого созыва (МКБ-10) нет следующих заболеваний: вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза и иммунодефицита человека.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
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