Автор статьи отметил, что вне зависимости политической ситуации, рубль остается стабильным и ему удалось существенно укрепить свое положение по отношению к доллару и евро. Рубль после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, стал одной из сильнейших валют в 2019 году.

В Германии назвали рубль самой стабильной валютой в 2019 году

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