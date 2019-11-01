Экономика
RuNews24.ruВ Германии назвали рубль самой стабильной валютой в 2019 году
Автор статьи отметил, что вне зависимости политической ситуации, рубль остается стабильным и ему удалось существенно укрепить свое положение по отношению к доллару и евро. Рубль после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, стал одной из сильнейших валют в 2019 году.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда01 ноября в 09:00
В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»
Московский Комсомолец01 ноября в 07:24
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