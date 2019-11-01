Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
Читать в источнике
Комментировать1019

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русском01 ноября в 11:59

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ01 ноября в 01:18

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец01 ноября в 07:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru01 ноября в 04:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета01 ноября в 04:36

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда01 ноября в 09:00

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Футбол

Валерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»

Sportbox.RU вчера в 11:15
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Политика

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

Коммерсантъ 06:06
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за видео, где дети берут интервью у гея

Комсомольская правда 02 ноября в 14:10
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

РБК 04:52
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Технологии

Как выявить слежку за смартфоном, рассказали эксперты

Специалисты из сферы информационной безопасности рассказали, что большинство современных приложений на смартфонах собирают информацию о владельцах, которая после поступает к разработчикам.
Народные новости 00:43
Шоу-бизнес

Дочь Польны и Клявера попала в реанимацию в критическом состоянии

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны четырнадцатилетняя Эвелин угодила в реанимацию, где находится в критическом состоянии.
Телепрограмма вчера в 07:54
Единоборства

Боксер Альварес откажется от титула чемпиона, которым владел Ковалев

Пятый канал вчера в 11:18
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Футбол

«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина

Лондонский "Тоттенхэм" оспорит удаление корейского форварда Сон Хын Мина.
Газета.Ru 07:41
Общество

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Происшествия

В Москве убит начальник ЦПЭ Ингушетии и его брат

В Москве убит начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
9111.ru вчера в 01:54
Политика

Путин назвал сплоченность надежной основой успешного развития России

Президент России в День народного единства обратился ко всем гражданам страны, поздравив их с праздником.
Политическая Экспертиза 07:32
Футбол

Арбитр Буке обслужит матч Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус»

Французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке рассудит матч между московским "Локомотивом" и туринским "Ювентусом".
Вести.Ru 05:46
Политика

В Иране отмечают годовщину захвата посольства США

В Иране в понедельник проходят массовые шествия по случаю 40-й годовщины захвата революционно-настроенными студентами посольства США в Тегеране.
Российская газета 03:02
Политика

Тегеран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана

Иран запустил 30 новых центрифуг с целью обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
Взгляд.ру 06:17
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Происшествия

Пропавший в Челябинске парень с аутизмом найден. Погиб

74.ru 06:53
Общество

«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Армия и оружие

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

Российская газета 03:09
Космос

В космосе найдены остатки двух «мертвых» сверхновых

Популярная механика вчера в 02:38
Футбол

Черчесов назвал минусы игроков-универсалов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у каждого профессионального игрока должна быть позиция, на которой он будет выглядеть лучше, чем на других.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное