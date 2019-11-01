Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»
Московский Комсомолец01 ноября в 07:24
Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда01 ноября в 09:00
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Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 18:43
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Наука
Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом
Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.
Naked Science 01 ноября в 08:42
Политика
Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева
Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
Экономика
«Индекс хачапури» достиг исторического максимума
«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Lenta.ru 18:53
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Автоспорт
Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
RT на русском 16:13
Наука
Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы
Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.
МедиаПоток 03:04
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 19:14
Политика
Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
ТАСС 17:35
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Кино
Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию
Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 17:54
Политика
В Польше заявили о нежелании сближения России и Франции
Аналитики из Польши считают, что из-за такого сближения «российская пропаганда» будет представлять Макрона как лидера, поддерживающего «агрессивную политику» России, сообщает RT.
News.ru 02:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
Хоккей
Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Sport24.ru 19:28
Здоровье
ИИ начнет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
Отмечается, что ИИ начнет диагностировать заболевания, опираясь на медицинские анализы пациентов.
РЕН ТВ 19:25
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Политика
Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
Президент США Дональд Трамп заявил, что патрулировать границы в Сирии могут «другие» страны, например, Турция, которая тоже воевала там «тысячи лет».
ТК Звезда 01 ноября в 19:14
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40