Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец01 ноября в 07:24

Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русском01 ноября в 11:59

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда01 ноября в 09:00

Рубль выработал иммунитет к санкциям - экономист

Царьград01 ноября в 13:59

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru01 ноября в 04:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета01 ноября в 04:36

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 22:59
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Политика

Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 18:43
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Газета.Ru 11:16
Наука

Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом

Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.
Naked Science 01 ноября в 08:42
Политика

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК вчера в 10:04
Экономика

«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Lenta.ru 18:53
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС 16:17
Автоспорт

Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
RT на русском 16:13
Наука

Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы

Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.
МедиаПоток 03:04
Происшествия

Два мальчика провалились под лед в Саратовской области

Известия 12:04
Транспорт

С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 19:14
Политика

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известия 19:25
Политика

Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
ТАСС 17:35
Общество

Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Кино

Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию

Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 17:54
Политика

В Польше заявили о нежелании сближения России и Франции

Аналитики из Польши считают, что из-за такого сближения «российская пропаганда» будет представлять Макрона как лидера, поддерживающего «агрессивную политику» России, сообщает RT.
News.ru 02:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске

Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
Хоккей

Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Sport24.ru 19:28
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

РБК 16:43
Здоровье

ИИ начнет ставить диагнозы по биоматериалам россиян

Отмечается, что ИИ начнет диагностировать заболевания, опираясь на медицинские анализы пациентов.
РЕН ТВ 19:25
Общество

Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
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Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

Президент США Дональд Трамп заявил, что патрулировать границы в Сирии могут «другие» страны, например, Турция, которая тоже воевала там «тысячи лет».
ТК Звезда 01 ноября в 19:14
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Экономика

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
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