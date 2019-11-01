Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Политика Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию» Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.

Политика Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.

Наука Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.

Политика Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.

Экономика «Индекс хачапури» достиг исторического максимума «Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Автоспорт Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.

Наука Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.

Транспорт С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Политика Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.

Общество Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.

Политика В Польше заявили о нежелании сближения России и Франции Аналитики из Польши считают, что из-за такого сближения «российская пропаганда» будет представлять Макрона как лидера, поддерживающего «агрессивную политику» России, сообщает RT.

Хоккей Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

Здоровье ИИ начнет ставить диагнозы по биоматериалам россиян Отмечается, что ИИ начнет диагностировать заболевания, опираясь на медицинские анализы пациентов.

Общество Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.

Музыка Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе» Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".

Политика Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ Президент США Дональд Трамп заявил, что патрулировать границы в Сирии могут «другие» страны, например, Турция, которая тоже воевала там «тысячи лет».

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.