Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русскомвчера в 12:59

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВвчера в 02:18

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолецвчера в 08:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ruвчера в 05:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газетавчера в 05:36

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правдавчера в 10:00

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 23:59
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Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество

В США начали расследование в отношении владельца TikTok

Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) начал расследование в отношении китайской компании Beijing ByteDance Technology, владеющей приложением TikTok, сообщает Reuters.
Rambler News Service 03:20
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Происшествия

В Москве обокрали квартиру певицы Шавриной

РБК 07:50
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Политика

Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс»

В Кремле прокомментировали призыв Киева к Москве выплатить репарации за Донбасс, напомнив, что конфликт на юго-востоке Украины является сугубо внутренним делом этой страны.
ТК Звезда вчера в 08:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:21
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Футбол

Блогер Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Inc-news.ru 08:31
Спорт

Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы

Мужская сборная России заняла первое место на командном чемпионате Европы по шахматам в грузинском Батуми.
RT на русском 09:44
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в 15-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» и «Уфа» разошлись миром в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:51
Музыка

Участник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в «Голосе»

Piter.tv 09:44
Общество

Растительное мясо начнут продавать в России

В начале ноября в столичных супермаркетах премиум-класса начнут продавать растительное мясо калифорнийской компании Beyond Meat, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на дистрибуторов.
Москва 24 вчера в 07:07
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Происшествия

В «нехорошей квартире» в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались в квартире в центре столицы с двумя мужчинами.
Вести.Ru 10:05
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru вчера в 12:48
Спорт

Федерер поздравил сборную ЮАР с победой на Кубке мира по регби

Чемпионат 09:58
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Врачи предупредили об опасности подвернутых штанов

Вести.Ru 09:52
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
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