Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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с чего всё началось
Автор материала под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованного в немецком издании Focus, отметил, что в РФ наблюдается улучшение финансовой ситуации, а рублю к настоящему моменту удалось существенно укрепиться после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть.ФАН01 ноября в 01:25
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда01 ноября в 09:00
В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»
Московский Комсомолец01 ноября в 07:24
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