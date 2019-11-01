с чего всё началось

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Игры Blizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV Компания Blizzard выложила в сеть трейлер предстоящей игры Diablo IV. Ролик был опубликован 1 ноября на YouTube-канале проекта.

Футбол Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.

Авто Volkswagen презентовал на базе Polo новый бюджетный кроссовер В Китае немецкой компанией Volkswagen презентована бюджетная версия нового кроссовера Volkswagen Tacqua.

Происшествия В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.

Космос Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Автоспорт Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.

Политика Бабченко рассказал об условии возвращения на Украину Покинувший территорию Украины журналист Аркадий Бабченко назвал условие своего возвращения.

Политика «Лжец и уродец» — Трамп разразился очередной руганью в адрес Шиффа Трамп Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что Адам Шифф является обманщиком и выдвигает против президента США ложные обвинения.

Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.

Общество Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.

Футбол «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом» В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.

Авто Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.

Политика Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Политика Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.

Гаджеты Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.

Общество Названы продукты для замедления старения Специалисты выяснили, что благодаря десяти продуктам человек может дольше сохранить молодость и упругость кожи.

Космос Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади порождением США Глава МИД добавил, что аль-Багдади «является - являлся, если он уже мертв - порождением Соединенных Штатов».

Игры Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.