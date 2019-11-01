Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Автор материала под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованного в немецком издании Focus
, отметил, что в РФ наблюдается улучшение финансовой ситуации, а рублю к настоящему моменту удалось существенно укрепиться после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть.
ФАН01 ноября в 01:25

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Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

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Комсомольская правда01 ноября в 09:00

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 22:59

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru01 ноября в 04:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета01 ноября в 04:36

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ01 ноября в 01:18

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец01 ноября в 07:24
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

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В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке

В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.
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