Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»
Московский Комсомолец01 ноября в 07:24
Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда01 ноября в 09:00
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Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском 01 ноября в 10:21
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Происшествия
Появилось видео с места убийства экс-главы Киселёвска
Вести Кузбасс 31 октября в 22:21
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперты компании объяснили причину хлипкой обвертки своих машин, чтобы развенчать распространенные заблуждения.
Актуальные Новости 04:38
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 31 октября в 19:02
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Политика
Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева
Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
РИА Новости 10:55
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Происшествия
В Сети обсуждают видео с женщиной, избивающей маленького ребенка
В Сети обсуждают видео с женщиной, отчитывающей и избивающей маленького мальчика.
РЕН ТВ 06:42
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Технологии
Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России
В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
Общество
Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году
Следует, правда, отметить, что при своей влюбчивости крыса может также быстро переключиться на другой объект, поэтому в 2020 году своим вторым половинкам следует уделять достаточное внимание и заботу.
Челнинские известия вчера в 07:05
Общество
Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.
Известия 18:56
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Меня переполняют эмоции
Autosport.com.ru 16:43
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»
В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
Рифей-Пермь 12:36
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Китайский бренд Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор. Его цена ниже стоимости многих популярных смартфонов.
Актуальные Новости 01 ноября в 11:10
Здоровье
Названы сигналы тела, на которые всегда нужно обращать внимание
Медицинскими экспертами названы сигналы тела, на которые человеку всегда нужно обращать внимание.
Ugpressa.ru 02:52
Экономика
«Индекс хачапури» достиг исторического максимума
«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Lenta.ru 18:53
Армия и оружие
Россия выполнит наблюдательный полет над Германией
Российские военнослужащие выполнят наблюдательный полет над Германией в рамках реализации международного договора по открытом небу.
ТК Звезда 16:00
Происшествия
В Таганроге на предприятии загорелась кровля цеха
Кровля цеха загорелась на площади 100 квадратных метров на предприятии "Красный гидропресс" в Таганроге Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 10:23
Здоровье
Минздрав уменьшил норму суточного потребления соли
В России в два раза уменьшили норму суточного потребления соли.
Взгляд.ру вчера в 07:06