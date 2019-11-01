Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Рубль выработал иммунитет к санкциям - экономист

Царьград01 ноября в 13:59

Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русском01 ноября в 11:59

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета01 ноября в 04:36

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец01 ноября в 07:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru01 ноября в 04:53

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда01 ноября в 09:00

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 22:59
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Общество

Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском 01 ноября в 10:21
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-главы Киселёвска

Вести Кузбасс 31 октября в 22:21
Общество

Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

Известия 17:34
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Авто

АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

Эксперты компании объяснили причину хлипкой обвертки своих машин, чтобы развенчать распространенные заблуждения.
Актуальные Новости 04:38
Общество

Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 31 октября в 19:02
Транспорт

С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Политика

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Общество

Бутина получила новый российский паспорт

РИА Новости 10:55
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Происшествия

В результате ДТП с маршруткой в Приангарье пострадали девять человек

ТАСС 08:12
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В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Политика

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
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Происшествия

В Сети обсуждают видео с женщиной, избивающей маленького ребенка

В Сети обсуждают видео с женщиной, отчитывающей и избивающей маленького мальчика.
РЕН ТВ 06:42
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Технологии

Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России

В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
Происшествия

Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина

ТАСС 16:31
Общество

Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году

Следует, правда, отметить, что при своей влюбчивости крыса может также быстро переключиться на другой объект, поэтому в 2020 году своим вторым половинкам следует уделять достаточное внимание и заботу.
Челнинские известия вчера в 07:05
Общество

Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.
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Автоспорт

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В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
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Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор

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Актуальные Новости 01 ноября в 11:10
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Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

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Названы сигналы тела, на которые всегда нужно обращать внимание

Медицинскими экспертами названы сигналы тела, на которые человеку всегда нужно обращать внимание.
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Экономика

«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
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В Таганроге на предприятии загорелась кровля цеха

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РИА Новости 10:23
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Минздрав уменьшил норму суточного потребления соли

В России в два раза уменьшили норму суточного потребления соли.
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