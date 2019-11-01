Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Западный эксперт считает рубль наиболее перспективной валютой

URA.Ruвчера в 18:19

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru01 ноября в 04:53

Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русском01 ноября в 11:59

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда01 ноября в 09:00

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец01 ноября в 07:24

Больше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться

Известиявчера в 16:02

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 22:59
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
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Сергей Лазарев отдал сына в обычный детский сад

StarHit.ru 19:10
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Как заявил представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов, страна собирается увеличить экспорт продовольственной продукции в Китай до уровня 100 млн. долларов в 2020 году.
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Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона

Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
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Начальник СБУ выбил зуб главе администрации Зеленского

Как утверждает журналист, в результате потасовки Баканов выбил Богдану зуб. "Богдан с тех пор на работу не выходит", – добавил он.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
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Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

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В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
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Две психиатрические больницы Барнаула ждет объединение, соответствующее постановление 29 октября опубликовало правительство Алтайского края.
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Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
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Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

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