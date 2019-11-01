Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русском12:59

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда10:00

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новостивчера в 23:59

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru05:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета05:36

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ02:18

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец08:24
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Армия и оружие

Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки

Дни24 07:30
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru 15:24
Политика

США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения

США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Футбол

Коутиньо и его жена прошли процедуру крещения в собственной ванне

Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды.
Чемпионат 11:25
Происшествия

Российский пилот дал девушке «порулить» самолетом

В сети появилось видео с сидящей за штурвалом самолета женщиной, которую якобы допустил к управлению ее знакомый командир воздушного судна.
Lenta.ru 10:15
Шоу-бизнес

Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 09:03
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Евролиги

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой московской команды со счетом 87:70.
Sport24.ru 14:57
Здоровье

Врач объяснил, в каком случае черный хлеб вреднее белого

Российская газета 30 октября в 00:24
Фигурное катание

Фигуристы Пападакис и Сизерон обновили свой мировой рекорд

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, обновили на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле свой же мировой рекорд в 88,42, установленный еще в марте на чемпионате мира в Японии.
Московский Комсомолец 13:02
Армия и оружие

Израильские военные перехватили семь ракет, запущенных из сектора Газа

В сентябре, в ответ на запуск ракет, Израиль ответил авиаударом по целям движения ХАМАС.
Эхо Москвы 15:59
Происшествия

Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре задержали

Охранника детского сада «Сказка» задержали в Нарьян-Маре.
Телеканал 360° 05:33
Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Происшествия

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Вести.Ru 11:24
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
Культура

Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин

Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Кино

Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания вчера в 12:49
Общество

Бывший палач «Бутырки» назвал свою работу нестрашной

Бывший сотрудник СИЗО «Бутырка», исполнявший смертные приговоры, заявил, что казнить людей не так страшно, как кажется.
Lenta.ru 13:03
Музыка

Группа My Chemical Romance воссоединится

Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Life.ru 00:43
Общество

Нацбанк Белоруссии поставит близкую к российской цель по инфляции

Чем белорусская монетарная политика отличается от российской Сейчас Нацбанк устанавливает цели денежно-кредитной политики на каждый год (в отличие от российского ЦБ, у которого постоянная цель — инфляция около 4%, уже установлена).
РБК 05:39
Общество

В Смоленской области тарифы ЖКХ вырастут на 4%

Как следует их распоряжения кабмина, в Смоленской области тарифы ЖКХ увеличатся во втором полугодии в среднем на 4%. Отметим, что, согласно официальному документу, больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), меньше всего – в Ненецком автономном округе.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:48
Политика

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Политика

В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности Палатой представителей.
Известия 15:41
Политика

Задержанного в США Билалова отпустили под залог

Задержанного в США бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог из миграционной службы.
Известия 10:36
Здоровье

Поликлиники Алтайского края продлили время работы

Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс 30 октября в 02:44
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Общество

Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
РБК 15:41
Единоборства

Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
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