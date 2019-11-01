Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правда10:00
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Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
Футбол
Коутиньо и его жена прошли процедуру крещения в собственной ванне
Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды.
Происшествия
Российский пилот дал девушке «порулить» самолетом
В сети появилось видео с сидящей за штурвалом самолета женщиной, которую якобы допустил к управлению ее знакомый командир воздушного судна.
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Евролиги
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой московской команды со счетом 87:70.
Здоровье
Врач объяснил, в каком случае черный хлеб вреднее белого
Фигурное катание
Фигуристы Пападакис и Сизерон обновили свой мировой рекорд
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, обновили на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле свой же мировой рекорд в 88,42, установленный еще в марте на чемпионате мира в Японии.
Армия и оружие
Израильские военные перехватили семь ракет, запущенных из сектора Газа
В сентябре, в ответ на запуск ракет, Израиль ответил авиаударом по целям движения ХАМАС.
Происшествия
Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре задержали
Охранника детского сада «Сказка» задержали в Нарьян-Маре.
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Общество
Бывший палач «Бутырки» назвал свою работу нестрашной
Бывший сотрудник СИЗО «Бутырка», исполнявший смертные приговоры, заявил, что казнить людей не так страшно, как кажется.
Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Общество
Нацбанк Белоруссии поставит близкую к российской цель по инфляции
Чем белорусская монетарная политика отличается от российской Сейчас Нацбанк устанавливает цели денежно-кредитной политики на каждый год (в отличие от российского ЦБ, у которого постоянная цель — инфляция около 4%, уже установлена).
Общество
В Смоленской области тарифы ЖКХ вырастут на 4%
Как следует их распоряжения кабмина, в Смоленской области тарифы ЖКХ увеличатся во втором полугодии в среднем на 4%. Отметим, что, согласно официальному документу, больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), меньше всего – в Ненецком автономном округе.
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности Палатой представителей.
Политика
Задержанного в США Билалова отпустили под залог
Задержанного в США бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог из миграционной службы.
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Общество
Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ
Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.