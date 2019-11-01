Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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с чего всё началось
По словам автора статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», рубль смог существенно укрепиться по отношению к доллару и евро после падения курса, вызванного санкциями со стороны западных стран и снижением цен на нефть.RT на русском02:48
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Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Происшествия
На Протве в Жуковском районе охотник за бобрами подстрелил человека
С 1 октября официально открыт сезон охоты на бобров и это место на реке, как раз и является местом их обитания.
Pressa40 07:04
Политика
МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT
В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.
RT на русском 08:52
Происшествия
Момент убийства бывшего мэра Киселевска попал на видео
Камера видеонаблюдения запечатлела момент убийства бывшего градоначальника Киселевска Сергея Лаврентьева.
Вечерняя Москва 05:29
Политика
Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 07:25
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Ugpressa.ru 04:24
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.
РБК 08:38
Транспорт
Медведев одобрил строительство трассы Москва — Казань
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал разрешение на строительство новой скоростной трассы Москва — Казань, передают «Ведомости».
Республика Татарстан 02:39
Происшествия
Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара пытались остановить воспитатели
Воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать вооруженному ножом мужчине войти в комнату, где спали дети.
Телеканал 360° 07:13
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по потере начальной стоимости
Car.ru вчера в 05:37
Происшествия
В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Армия и оружие
Сирийские курды потребовали от Пентагона бесполётной зоны в Сирии
Сирийские курды обратились к Пентагону с призывом обеспечить бесполётную зону в Сирии, сообщила глава исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Единоборства
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева
Считаю, что этот бой в большей степени испытание для Сергея, чем для его соперника.
Советский спорт вчера в 09:00
Общество
В Петербурге открылся обновленный гипермаркет «Лента»
Neva.Today 09:01
Музыка
Рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении
Американская рок-группа My Chemical Romance, которая распалась в 2013 году, объявила о воссоединении ради концерта в Лос-Анджелесе.
ТАСС 02:27
Политика
Украина ждет от России репараций за Донбасс
Министр транспорта Украины Владислав Криклий заявил, что официальный Киев не будет финансировать восстановление инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ruposters.ru 04:45
Наука
Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому
Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
N+1 вчера в 11:38
Кино
Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России
Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
Российская газета вчера в 03:21
Политика
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес
Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу.
Рамблер 06:20
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Происшествия
В Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Горобзор.ру 07:04
Армия и оружие
Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело вчера в 11:02
Футбол
ФК «Сочи» заинтересовался Матиасом Краневиттером
Кубанский футбольный клуб «Сочи» заинтересовался полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Матиасом Краневиттером.
Известия 08:01
Происшествия
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем
Российская газета 08:13