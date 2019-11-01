с чего всё началось

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Происшествия На Протве в Жуковском районе охотник за бобрами подстрелил человека С 1 октября официально открыт сезон охоты на бобров и это место на реке, как раз и является местом их обитания.

Политика МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.

Происшествия Момент убийства бывшего мэра Киселевска попал на видео Камера видеонаблюдения запечатлела момент убийства бывшего градоначальника Киселевска Сергея Лаврентьева.

Политика Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину, передает корреспондент The Moscow Post.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.

Транспорт Медведев одобрил строительство трассы Москва — Казань Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал разрешение на строительство новой скоростной трассы Москва — Казань, передают «Ведомости».

Происшествия Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара пытались остановить воспитатели Воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать вооруженному ножом мужчине войти в комнату, где спали дети.

Происшествия В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".

Армия и оружие Сирийские курды потребовали от Пентагона бесполётной зоны в Сирии Сирийские курды обратились к Пентагону с призывом обеспечить бесполётную зону в Сирии, сообщила глава исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Единоборства Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Считаю, что этот бой в большей степени испытание для Сергея, чем для его соперника.

Музыка Рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении Американская рок-группа My Chemical Romance, которая распалась в 2013 году, объявила о воссоединении ради концерта в Лос-Анджелесе.

Политика Украина ждет от России репараций за Донбасс Министр транспорта Украины Владислав Криклий заявил, что официальный Киев не будет финансировать восстановление инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Наука Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.

Кино Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.

Политика Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.

Шоу-бизнес Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.