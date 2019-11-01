Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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с чего всё началось
По словам
 автора статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», рубль смог существенно укрепиться по отношению к доллару и евро после падения курса, вызванного санкциями со стороны западных стран и снижением цен на нефть.
RT на русском02:48

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В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

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Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

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В Германии заявили об улучшении финансовой ситуации в России

Комсомольская правда00:21

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета05:36
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

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WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

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РБК 08:38
Транспорт

Медведев одобрил строительство трассы Москва — Казань

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал разрешение на строительство новой скоростной трассы Москва — Казань, передают «Ведомости».
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Газета.Ru 08:33
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Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара пытались остановить воспитатели

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Авто

Составлен рейтинг автомобилей по потере начальной стоимости

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В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье

В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
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Российская газета вчера в 03:21
Политика

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
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Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу.
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В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем

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