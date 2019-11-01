Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ.
Дождь 03:36
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Происшествия
Момент убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попал на видео
Момент убийства экс-мэра Киселевска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева попал в объектив камеры наблюдения.
Пятый канал 05:04
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах
Министерство финансов выступило с инициативой распространить с 2020 года налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России.
Московский Комсомолец 30 октября в 11:58
Хоккей
Ткачук забросил необычную шайбу клюшкой между ног в матче НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук забросил необычную шайбу в овертайме матча против «Нэшвилл Предаторз» (6:5 ОТ).
News.ru 04:49
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
RT на русском 04:18
Кино
Локи и Сорвиголова: Том Хиддлстон и Чарли Кокс поменялись ролями супергероев
Перед публикой Хиддлстон предстал в красно-черном костюме, а Кокс оделся во всем знакомый наряд бога хитрости.
Popcornnews.ru 04:00
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Происшествия
Артисты Мариинского театра отравились на гастролях в Москве
Артисты и технический персонал Мариинского театра отравились на гастролях в Москве. Их госпитализировали 31 октября.
Известия 04:32
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Происшествия
Мать убитого в детском саду мальчика рассказала о трагедии
Уралинформбюро 03:14
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Дни24 вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Рики Мартин и Джван Йосеф вновь стали родителями
Рики и Джван встречаются уже несколько лет — они зарегистрировали свой брак и в декабре прошлого года рассказали о появлении дочери Люсии.
Salt Mag 30 октября в 04:04
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 29 октября в 10:14
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
В Ингушетии сына депутата Алиева поймали с наркотиками и отпустили
В Ингушетии сына депутата народного собрания республики, члена «Единой России» Микаила Алиева снова поймали с наркотиками и отпустили активисты движения «Антилирика».
Регион online 04:04
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Экономика
В Волгоградской области средняя зарплата увеличилась на 7 рублей
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Волгоградской области за январь-август 2019 года составила 31882 рубля и увеличилась по сравнению с январем-августом 2018 года на 4,2%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате.
Высота 102 03:27
Происшествия
На Ямале подростка-инвалида заподозрили в педофилии и избили
По данным Znak.com, инцидент произошел на этой неделе. Двое подростков избили инвалида на улице, записав это на видео.
Московский Комсомолец 04:56
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Общество
Запрет на микрозаймы под залог жилья вступил в силу в России
Документ вводит запрет на заключение договоров потребительского займа с физическими лицами, если в залог предлагается жилое помещение.
Интерфакс 03:25