Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Происшествия
Мужчина убил шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара
Следственный комитет Ненецкого автономного округа сообщает, что днем 31 октября в городе Нарьян-Маре мужчина убил шестилетнего мальчика.
Общество
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
Хоккей
Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ
Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
Футбол
Шиманьский признан лучшим игроком «Динамо» в октябре
Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам октября, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
Общество
Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт
По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м
По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
Экономика
Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
Единоборства
Исаев нокаутировал Гольцова и вышел в финал Гран-при PFL
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
Политика
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз
Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
Здоровье
«Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина»
Сделано это в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия), использованную в производстве изымаемых серий лекарственного препарата.
Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Армия и оружие
Минобороны показало видео перевооружения ракетного полка на «Ярс»
Кино
Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия
Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Политика
Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, с целями, близкими российскому Центробанку.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Общество
Врачи рассказали, как выбрать правильную шапку
Медики рассказали, как выбрать правильную шапку, которая защитит от холода, и каковы последствия слишком теплого головного убора.